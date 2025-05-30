16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ректору СамГМУ присвоили звание члена-корреспондента РАН Тольяттинский госуниверситет получит более 162 млн на создание "Питона" Для выпускников Самарской области прошел ЕГЭ по русскому языку Победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор объяснил причины деградации и методы восстановления почвы Грузовой паром через Волгу в Самаре не будет работать 4 июня

Общество

13 молодежных проектов Самарской области получили гранты на сумму 5 млн рублей

САМАРА. 19 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 52
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В мае 2025 г. подведены итоги первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.гранты" для физических лиц. Победителями из Самарской области стали 13 инициативных молодых людей, чьи проекты получили поддержку на общую сумму почти 5 млн рублей.

Фото: Министерство молодежной политики Самарской области

Конкурс охватывает 18 номинаций, включая добровольчество, развитие малых территорий, сохранение исторической памяти и поддержку молодежного предпринимательства. Максимальный размер гранта на реализацию проекта составляет 1 млн рублей.  

В числе победителей - три проекта в сфере науки и технологий, разработанные сообществами молодых ученых. Особое внимание уделено социально значимым инициативам, включая проекты по профориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья.  

Одним из ярких примеров служит проект "Сельские военно-патриотические игры "Zащитник 2.0", направленный на патриотическое воспитание молодежи.  

"Патриотизм, историческая память, служение Отечеству относятся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Мы должны формировать в детях и молодежи чувство патриотизма через интересные мероприятия и рассказы о достижениях страны. Именно поэтому мы создали продолжение проекта "Zащитник", которое получило грантовую поддержку", - рассказывает автор проекта Андрей Аверин.

Также были объявлены результаты грантовых конкурсов в рамках молодежных форумов. Три самарских проекта стали победителями на площадках "Росмолодежь.Предпринимай", "Росмолодежь.Профи" и Международного молодежного исторического форума "Сохраненная память".

Теперь перед победителями стоит задача реализовать свои инициативы в регионе. Для поддержки авторов проектов работает региональный Центр молодежных проектов "МСО.Проекты", где опытные эксперты и амбассадоры готовы оказать помощь в достижении качественных результатов. Присоединиться к сообществу и познакомиться со всеми победителями можно в группе "ВКонтакте".

Программа "Росмолодежь.Гранты" служит частью национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Нацпроект создает условия для самореализации молодых людей, поддерживает их инициативы и способствует формированию нового поколения профессионалов, готовых к активному участию в социально-экономическом развитии России.  

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Фото на сайте

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1