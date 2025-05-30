13 молодежных проектов Самарской области получили гранты на сумму 5 млн рублей

В мае 2025 г. подведены итоги первого сезона Всероссийского конкурса молодежных проектов "Росмолодежь.гранты" для физических лиц. Победителями из Самарской области стали 13 инициативных молодых людей, чьи проекты получили поддержку на общую сумму почти 5 млн рублей.

Конкурс охватывает 18 номинаций, включая добровольчество, развитие малых территорий, сохранение исторической памяти и поддержку молодежного предпринимательства. Максимальный размер гранта на реализацию проекта составляет 1 млн рублей.

В числе победителей - три проекта в сфере науки и технологий, разработанные сообществами молодых ученых. Особое внимание уделено социально значимым инициативам, включая проекты по профориентации подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Одним из ярких примеров служит проект "Сельские военно-патриотические игры "Zащитник 2.0", направленный на патриотическое воспитание молодежи.

"Патриотизм, историческая память, служение Отечеству относятся к традиционным российским духовно-нравственным ценностям. Мы должны формировать в детях и молодежи чувство патриотизма через интересные мероприятия и рассказы о достижениях страны. Именно поэтому мы создали продолжение проекта "Zащитник", которое получило грантовую поддержку", - рассказывает автор проекта Андрей Аверин.

Также были объявлены результаты грантовых конкурсов в рамках молодежных форумов. Три самарских проекта стали победителями на площадках "Росмолодежь.Предпринимай", "Росмолодежь.Профи" и Международного молодежного исторического форума "Сохраненная память".

Теперь перед победителями стоит задача реализовать свои инициативы в регионе. Для поддержки авторов проектов работает региональный Центр молодежных проектов "МСО.Проекты", где опытные эксперты и амбассадоры готовы оказать помощь в достижении качественных результатов. Присоединиться к сообществу и познакомиться со всеми победителями можно в группе "ВКонтакте".

Программа "Росмолодежь.Гранты" служит частью национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина. Нацпроект создает условия для самореализации молодых людей, поддерживает их инициативы и способствует формированию нового поколения профессионалов, готовых к активному участию в социально-экономическом развитии России.