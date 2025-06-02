16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Врио замминистра здравоохранения региона стал проректором в вузе Санкт-Петербурга Тольяттинский госуниверситет получит более 162 млн на создание "Питона" Для выпускников Самарской области прошел ЕГЭ по русскому языку Более 500 млн рублей будет направлено на развитие Инжинирингового центра Самарского университета Более 500 млн руб. получит на развитие Инжиниринговый центр Самарского университета им. Королева

Образование Общество

Врио замминистра здравоохранения региона стал проректором в вузе Санкт-Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 2 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 113
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Врио замминистра здравоохранения Самарской области Павел Золотарев, отвечавший в ведомстве за информатизацию отрасли, стал первым проректором санкт-петербургского филиала частного самарского медуниверситета "Реавиз", сообщает "Самарское обозрение".

Об уходе Павла Золотарева из минздрава Самарской области "СО" сообщили собственные источники. По их данным, врио замминистра уволился по собственному желанию еще в конце апреля. В самом ведомстве эту информацию отрицать не стали, с сайта министерства сведения о Золотареве действительно уже исчезли. Зато они появились на интернет-странице представительства частного самарского медицинского университета "Реавиз" в Санкт-Петербурге, в котором Павел Золотарев занял должность первого проректора по учебно-воспитательной работе. Питерский филиал негосударственного медвуза открылся в 2015 году. Из недавних достижений университета в Петербурге — первый выпуск студентов-стоматологов и открытие аккредитационного центра, где будущие выпускники могут получить практический опыт.

Золотарев уже работал в этом медицинском вузе, только в Самаре, задолго до своего назначения заместителем министра здравоохранения. С 2012-го по 2014 г. он являлся ассистентом кафедры морфологии и патологии "Реавиза", до 2020-го был доцентом, а затем профессором этой кафедры. Кроме того, с 2016 г. был проректором вуза по лечебной работе. Также с июня 2018-го по январь 2021 г. Павел Золотарев возглавлял ООО "Медицинская компания "Реавиз". А еще раньше руководил несколькими медицинскими центрами и частными клиниками, в частности ООО "Медицинский центр "Здоровые дети", ООО "Инвитро-Самара", обособленным подразделением ООО "Медицина АльфаСтрахование" в Самаре и ООО "Частная клиника "Косма".

На пост же замминистра Павел Золотарев был назначен в феврале 2021 г. тогдашним главой областного минздрава Арменом Беняном. В этом ранге он сначала возглавил департамент информатизации, организационной деятельности и лицензирования, но затем в результате переформатирования структуры министерства полномочия по лицензированию вывели в другое подразделение (департамент реализации законодательства в сфере здравоохранения, который возглавляет замминистра Татьяна Сочинская). Департамент же Золотарева полностью сосредоточился на вопросах цифровизации медицины региона, а также организации и координации деятельности министерства. В функционал его подразделения вошло создание единого цифрового контура в здравоохранении, внедрение информационных систем и электронных сервисов и другие вопросы. Таким образом, Павел Золотарев отвечал в минздраве за информатизацию и цифровую трансформацию отрасли: "докручивал" переход медучреждений на централизованную цифровую платформу — Единую медицинскую информационно-аналитическую систему (ЕМИАС), способствовал развитию телемедицины и единого диспетчерского центра (ЕДЦ) службы скорой медицинской помощи, содействовал внедрению электронных рецептов и цифровых медицинских документов.

Между тем, как стало известно "СО", освобожденное Золотаревым кресло занял Алексей Колесников, до этого — инженер отдела по медицинской технике Самарской областной больницы им. В. Д. Середавина, а также главный внештатный специалист минздрава по внедрению принципов бережливого производства в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. По данным "СО", нового заместителя министр Андрей Орлов назначил еще 12 мая, но представили его коллективу ведомства только в минувшую пятницу, 30 мая.

Гид потребителя

Последние комментарии

Илья Смирнов 17 октября 2024 09:07 В Самаре пройдет День профориентации в ИТ для школьников

В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:24 В Самаре оцифровывают одну из крупнейших в России коллекцию бабочек

Дело нужное. Хрупкий материал...

Наталья Кузнецова 05 февраля 2022 16:35 Самарские школьники переведены на "удаленку"

9 и 11классы не белеют?

Андрей Куропаткин 02 июня 2021 10:42 Сотни самарцев выстроились перед школой на 5-й просеке

Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу

Павел Фирсов 24 сентября 2018 14:26 Юрий Белонощенко: "Учеба в СГАУ стала для меня своеобразным "умственным спецназом"

СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения

Фото на сайте

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В педагогическом колледже завершается подготовка вожатых

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В Самаре прошел детский этнографический фестиваль

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

В школе с. Приволжье честь и доблесть воспитывают смолоду

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6