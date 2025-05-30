Победитель Всероссийского конкурса Знание.Лектор объяснил причины деградации и методы восстановления почвы

На площадке Приволжского государственного университета путей сообщения (ПривГУПС) прошла интерактивная лекция победителя четвертого сезона Всероссийского конкурса Знание.Лектор Юрия Холопова. Мероприятие прошло в рамках проекта Знание.Лекторий от Общества "Знание". Слушателями стали студенты Самарского колледжа железнодорожного транспорта.

Лектор Общества "Знание", заведующий кафедрой "Безопасность жизнедеятельности и экология" ПривГУПС Юрий Холопов в ходе встречи отметил особую роль почвы не только в обеспечении человечества продуктами питания, но и в круговороте воды и других веществ на Земле, поддержании биоразнообразия.

Вместе с лектором слушатели нашли аналогии в состоянии здоровья человека и почвы, обратили внимание на ее особенности в различных климатических зонах, изучили примеры реализации экологических функций. Особое внимание уделили нарушениям почвенного покрова, наиболее перспективным с экологической точки зрения методам борьбы с эрозионными процессами и загрязнением.

Кроме того, в формате викторины вспомнили о выдающихся российских ученых-почвоведах и их вкладе в развитие мировой науки.

"Человека и почву связывают миллионы лет. Земли, особенно плодородные, издревле считались одним из основных богатств государства. Сегодня, при современном развитии технологий, нам начинает казаться, что все необходимое вот-вот будет получено в искусственных условиях и потребность в сельскохозяйственных угодьях будет компенсироваться интенсивными технологиями, городскими вертикальными фермами, фабриками белка. Но почва — это не только субстанция, дающая нам продукты питания, это многокомпонентная среда обитания организмов, природный фильтр, препятствующий миграции токсикантов, важное звено различных круговоротов, прежде всего, круговорота воды и многое другое", — рассказал Юрий Холопов.

Он отметил, что, выполняя различные экологические функции, почва обладает большим потенциалом прочности. Однако при всем многообразии земель в нашей стране и в мире в целом, площадь поверхности ненарушенных почв с каждым годом уменьшается, а верхний плодородный слой Земли все чаще оказывается уязвимым звеном биосферы. Загрязнение и эрозия, "запечатывание" асфальтом и бетоном, истощение плодородия, засоление, развитие опустынивания — это лишь некоторые проявления современных угроз. При этом на формирование всего лишь одного сантиметра профиля почвы, порой, уходит не одно столетие.

"Можем ли мы заблаговременно узнать о том, что почва "заболела", чтобы помочь ей сохранить устойчивость? И да, и нет! Иногда мы готовы "поставить диагноз", опираясь на биоидикацию, на данные лабораторных анализов, на мнение экспертов. Но часто при отсутствии видимых изменений, человек по-прежнему склонен завышать потенциал устойчивости этого компонента экосистем", — пояснил Юрий Холопов.

Так, лектор отметил, что при поступлении в почву тяжелых металлов при аэрогенном загрязнении или в результате избыточного применения удобрений, пестицидов в сельском хозяйстве, видимых признаков ее отравления может и не быть, но при этом выращиваемые растения уже начнут накапливать повышенные количества токсикантов, что может негативно сказаться на здоровье человека.

Столкнувшись с такой ситуацией, экологи порекомендуют провести детоксикацию почвы с применением химических, физико-химических, биологических методов.

Юрий Холопов подчеркнул, что экологи часто встречаются с классическим проявлением закона перехода количества в качество.

"Такое событие может произойти в самый неподходящий момент. Так, появление всего лишь одной автозаправки или площадки для стоянки автомобилей может оказаться критическим, привести к нарушению водного баланса, вызвать подтопление территории и т. п. Или другой пример: загрязнение почвы нефтепродуктами при аварийном разливе. Как помочь преодолеть эту ситуацию? И тут необходимо оценивать все возможный варианты с точки зрения эколого-экономических последствий. Человек может подогнать самосвал с экскаватором и стать хирургом, механически удаляющим проблемный объект. Но тогда, вывозя загрязненную почву, грунт, мы должны еще и "зашить" эту рану, помочь участку восстановиться, "наложить швы и лечебные повязки" согласно нашим знаниям о нарушенном участке и рекомендациям ученых", — отметил лектор.

Кроме того, он обратил внимание, что существуют технологии интенсивной терапии, когда в почву вносят культуры микроорганизмов-деструкторов, создав условия для их оптимальной работы. Все зависит от масштабов бедствия, угроз здоровью человека, состоянию близлежащих водоемов. На завершающих этапах реабилитации участка можно применять и "траволечение" — посев многолетних трав для ускорения реабилитации нарушенного участка.

Отдельная "история болезни", по словам лектора, характеризует объекты накопленного экологического ущерба (вреда). Так, например, выступая перед будущими железнодорожниками, он рассказал о рекультивации территории Коптевского карьера. Природоохранная служба Куйбышевской железной дороги, применяя различную "тактику лечения" почвы, справилась с накопленными в течение десятка лет 50 тыс. тонн нефтесодержащих отходов, но на это ушло почти 20 лет.

Продолжается прием заявок на пятый сезон проекта Знание.Лектор. Подать их можно на официальном сайте до 15 июля (в номинации "Юный лектор" — до 30 июня). Участники взрослой категории поборются за ценные призы и сто контрактов с Обществом "Знание" на сумму 100 тыс. руб. каждый. Также сто школьников, успешно преодолевшие конкурсные испытания, будут приглашены в смену МДЦ "Артек" (обучающиеся могут посетить МДЦ "Артек" не чаще одного раза в год).

Знание.Лекторий — это просветительский проект Общества "Знание", в рамках которого в каждом регионе РФ проходят лекции на самые разные темы: от микробиологии и физики до развития гибких навыков. Каждый субъект РФ может запустить на своей территории именно ту инициативу, которая важна для его жителей. Во время лекций молодежь может задать вопросы экспертам и обсудить актуальные вопросы.

С мероприятиями проекта Знание.Лекторий можно познакомиться на сайте Общества "Знание".