В Самаре хотят отказаться от развития метро в пользу наземного рельсового транспорта

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в перспективе планируется развитие в качестве альтернативы наземного рельсового транспорта. По словам главы региона, метро в Самаре мало загружено, не отвечает задачам гармоничного распределения транспортного потока, в перспективе планируется развитие в качестве альтернативы наземного рельсового транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора.

фото: администрация Самары

По оценке главы региона, самарское метро - одно из самых недозагруженных из всех систем метро в стране. Оно "обрывочно и не отвечает задаче гармоничного распределения транспортного потока в городе". По словам губернатора, в качестве альтернативы метро рассматриваются другие виды рельсового транспорта, например, при развитии территории, прилегающей к стадиону "Самара-Арена".

"Мы будем развивать это как перспективную территорию города. Туда должно подойти легкое метро наземное или скоростной трамвай, это вопрос для серьезного изучения центра компетенций. Но точно не метро подземное - это гораздо дороже и менее эффективно по всем параметрам. <…> Мы внимательно проанализировали транспортные потоки и сейчас заказываем дополнительные исследования, потому что метро капиталоемко и не всегда должно решать проблему грамотного градостроительного подхода", - сказал Федорищев. Губернатор подчеркнул, что, тем не менее, уже начатые работы по строительству метрополитена будут доведены до конца.

Строящаяся станция "Театральная" располагается в центральной части Самары, рядом с главной площадью города - имени Куйбышева, Театром оперы и балета и Театром драмы. Среди жителей Самары неоднократно звучало мнение о том, что острой необходимости в метро в центре города, куда ходят автобусы и трамваи, нет, а вот добраться в отдаленные районы бывает сложно.