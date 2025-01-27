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Губернатор Власть и политика

В Самаре хотят отказаться от развития метро в пользу наземного рельсового транспорта

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в перспективе планируется развитие в качестве альтернативы наземного рельсового транспорта. По словам главы региона, метро в Самаре мало загружено, не отвечает задачам гармоничного распределения транспортного потока, в перспективе планируется развитие в качестве альтернативы наземного рельсового транспорта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на губернатора. 

фото: администрация Самары

По оценке главы региона, самарское метро - одно из самых недозагруженных из всех систем метро в стране. Оно "обрывочно и не отвечает задаче гармоничного распределения транспортного потока в городе". По словам губернатора, в качестве альтернативы метро рассматриваются другие виды рельсового транспорта, например, при развитии территории, прилегающей к стадиону "Самара-Арена".

"Мы будем развивать это как перспективную территорию города. Туда должно подойти легкое метро наземное или скоростной трамвай, это вопрос для серьезного изучения центра компетенций. Но точно не метро подземное - это гораздо дороже и менее эффективно по всем параметрам. <…> Мы внимательно проанализировали транспортные потоки и сейчас заказываем дополнительные исследования, потому что метро капиталоемко и не всегда должно решать проблему грамотного градостроительного подхода", - сказал Федорищев. Губернатор подчеркнул, что, тем не менее, уже начатые работы по строительству метрополитена будут доведены до конца.

Строящаяся станция "Театральная" располагается в центральной части Самары, рядом с главной площадью города - имени Куйбышева, Театром оперы и балета и Театром драмы. Среди жителей Самары неоднократно звучало мнение о том, что острой необходимости в метро в центре города, куда ходят автобусы и трамваи, нет, а вот добраться в отдаленные районы бывает сложно.

Самарский метрополитен начали строить в 1980 году. Регулярное движение пассажирских поездов началось в 1987 году. Действует одна линия метро протяженностью 11,6 км, на ней расположено десять станций. В 2024 году метро перевозило 34,3 тыс. пассажиров в среднем за сутки.

Гид потребителя

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А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣

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Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.

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Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит

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Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка

Вячеслав Гусев 12 июня 2024 03:47 Вячеслав Федорищев по приглашению многодетной матери из Самары приехал на выписку из роддома

Всё очень правильно, лишь бы не закрутили и зарплату вовремя увеличили.

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