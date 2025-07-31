16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре пройдет Второй Всероссийский фестиваль творчества участников СВО — "Ленточка Доблести" Главврач Клиник СамГМУ: "Школа главного врача поможет решить системные проблемы здравоохранения" В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов Двое ученых СамГТУ получили гранты на проведение своих исследований На самарском полигоне водитель погрузчика спас котенка

Общество

В Самаре пройдет Второй Всероссийский фестиваль творчества участников СВО — "Ленточка Доблести"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 86
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

27 сентября в Самаре состоится Второй Всероссийский фестиваль "Ленточка Доблести" — творческая инициатива, объединяющая военнослужащих, ветеранов, волонтеров и патриотические коллективы. В этом году заявки на участие поступили не только из российских регионов, включая ЛНР, ДНР и Херсонскую область, но и из Республики Беларусь.

Фото: предоставлено "Глобал вижн"

Инициатором и идейным вдохновителем фестиваля выступила Ольга Суркова — вице-президент холдинга "Глобал Вижн", руководитель проекта АНО "Вольга" и волонтер СВО. Именно она в 2024 году заложила основу фестиваля как формы общественной поддержки бойцов и их семей. Первый фестиваль объединил фронтовиков, поэтов, артистов и звезд, среди которых — Юлия Чичерина, РИЧ и группа "Голубые береты".

"Мы понимаем, как важно не только помогать фронту, но и создавать пространство, где можно адаптироваться к мирной жизни, делиться творчеством. Со стороны сильных творческих коллективов проявляется интерес к фестивалю — уже получено более 60 заявок. В августе мы представим хэдлайнеров — артистов, которые действительно многое делают для фронта и поддерживают бойцов не только на словах", — рассказала Ольга Суркова.

В 2025 г. программа расширилась: творчество будет представлено в двух направлениях — музыкальном и поэтическом. Увеличилось и количество участников, и география подачи заявок.

Площадкой проведения вновь станет ТК "Амбар", где прошел первый фестиваль. Ключевым событием станет гала-концерт с участием конкурсантов и приглашенных звезд.

Следить за подготовкой, знакомиться с историями героев и первыми узнавать имена участников можно в официальных соцсетях фестиваля.

Гид потребителя

Последние комментарии

Юрий Пестриков 04 июля 2025 06:46 Состоялся региональный отбор социальных инициатив, поданных на форум "Сильные идеи для нового времени"

... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.

jASEANAN_ Москалец 02 июля 2025 04:06 Больную рыбу, выловленную под Самарой, проверят на фибросаркому в Москве (видео)

02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно

MAX X 16 июня 2025 06:29 Упокоение огнем: нужен ли Самарской области крематорий

Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Фото на сайте

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

Как отдыхают на самарской набережной

Как отдыхают на самарской набережной

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Основатели проекта "Путь реки" рассказали, как строят туристические тропы

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3