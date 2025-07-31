В Самаре пройдет Второй Всероссийский фестиваль творчества участников СВО — "Ленточка Доблести"

27 сентября в Самаре состоится Второй Всероссийский фестиваль "Ленточка Доблести" — творческая инициатива, объединяющая военнослужащих, ветеранов, волонтеров и патриотические коллективы. В этом году заявки на участие поступили не только из российских регионов, включая ЛНР, ДНР и Херсонскую область, но и из Республики Беларусь.
Инициатором и идейным вдохновителем фестиваля выступила Ольга Суркова — вице-президент холдинга "Глобал Вижн", руководитель проекта АНО "Вольга" и волонтер СВО. Именно она в 2024 году заложила основу фестиваля как формы общественной поддержки бойцов и их семей. Первый фестиваль объединил фронтовиков, поэтов, артистов и звезд, среди которых — Юлия Чичерина, РИЧ и группа "Голубые береты".
"Мы понимаем, как важно не только помогать фронту, но и создавать пространство, где можно адаптироваться к мирной жизни, делиться творчеством. Со стороны сильных творческих коллективов проявляется интерес к фестивалю — уже получено более 60 заявок. В августе мы представим хэдлайнеров — артистов, которые действительно многое делают для фронта и поддерживают бойцов не только на словах", — рассказала Ольга Суркова.
В 2025 г. программа расширилась: творчество будет представлено в двух направлениях — музыкальном и поэтическом. Увеличилось и количество участников, и география подачи заявок.
Площадкой проведения вновь станет ТК "Амбар", где прошел первый фестиваль. Ключевым событием станет гала-концерт с участием конкурсантов и приглашенных звезд.
Следить за подготовкой, знакомиться с историями героев и первыми узнавать имена участников можно в официальных соцсетях фестиваля.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????