В Самаре отметят 95-летие ВДВ России

В субботу, 2 августа, в Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Этот праздник особенно значим в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.
2 августа 1930 г. на учениях под Воронежем впервые в истории СССР было совершено десантирование группы из 12 парашютистов, что стало днем рождения ВДВ. За 95 лет многие поколения солдат и офицеров легендарной "крылатой пехоты" вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных Сил нашей страны. Сегодня эти патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.
Праздничная программа пройдет на нескольких площадках города Самара.
10:30 — Церемония возложения цветов на площади Памяти (ул. Мичурина, 58).
12:00 — Торжественное возложение цветов на площади Славы.
13:00–15:00 — Патриотический концерт на 2-й очереди набережной Волги.
В программе:
- выступления официальных лиц, ветеранов и почетных гостей.
- любимые песни "голубых беретов"
- акция "Письмо солдату" — каждый сможет подписать открытку для военнослужащих СВО.
- Работа полевой кухни с традиционной солдатской кашей
Завершится праздник показательными выступлениями парашютистов-десантников. Всех самарцев и гостей региона приглашают почтить память героев и отпраздновать День ВДВ.
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... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
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