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Общество

В Самаре отметят 95-летие ВДВ России

САМАРА. 1 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 2 августа, в Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Этот праздник особенно значим в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

2 августа 1930 г. на учениях под Воронежем впервые в истории СССР было совершено десантирование группы из 12 парашютистов, что стало днем рождения ВДВ. За 95 лет многие поколения солдат и офицеров легендарной "крылатой пехоты" вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных Сил нашей страны. Сегодня эти патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках города Самара.

 10:30 — Церемония возложения цветов на площади Памяти (ул. Мичурина, 58).
 12:00 — Торжественное возложение цветов на площади Славы.
 13:00–15:00 — Патриотический концерт на 2-й очереди набережной Волги.

В программе:
- выступления официальных лиц, ветеранов и почетных гостей.
- любимые песни "голубых беретов"
- акция "Письмо солдату" — каждый сможет подписать открытку для военнослужащих СВО.
- Работа полевой кухни с традиционной солдатской кашей

Завершится праздник показательными выступлениями парашютистов-десантников. Всех самарцев и гостей региона приглашают почтить память героев и отпраздновать День ВДВ.

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