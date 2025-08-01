В Самаре отметят 95-летие ВДВ России

В субботу, 2 августа, в Самаре пройдут торжественные мероприятия, посвященные 95-летию Воздушно-десантных войск (ВДВ) России. Этот праздник особенно значим в Год Защитника Отечества и 80-летия Великой Победы.

2 августа 1930 г. на учениях под Воронежем впервые в истории СССР было совершено десантирование группы из 12 парашютистов, что стало днем рождения ВДВ. За 95 лет многие поколения солдат и офицеров легендарной "крылатой пехоты" вписали яркие, незабываемые страницы в героическую летопись Вооруженных Сил нашей страны. Сегодня эти патриотические традиции достойно продолжают десантники, участвующие в специальной военной операции.

Праздничная программа пройдет на нескольких площадках города Самара.

10:30 — Церемония возложения цветов на площади Памяти (ул. Мичурина, 58).

12:00 — Торжественное возложение цветов на площади Славы.

13:00–15:00 — Патриотический концерт на 2-й очереди набережной Волги.

В программе:

- выступления официальных лиц, ветеранов и почетных гостей.

- любимые песни "голубых беретов"

- акция "Письмо солдату" — каждый сможет подписать открытку для военнослужащих СВО.

- Работа полевой кухни с традиционной солдатской кашей

Завершится праздник показательными выступлениями парашютистов-десантников. Всех самарцев и гостей региона приглашают почтить память героев и отпраздновать День ВДВ.