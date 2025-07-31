В Ставропольском районе обсудили перспективы модернизации системы переработки отходов

В Ставропольском районе прошла встреча с участием министра природных ресурсов и экологии Самарской области Артема Ефимова, главы администрации района Вячеслава Киреева, депутата Самарской губернской думы Екатерины Кузьмичевой и жителей. Основной темой обсуждения стала новая территориальная схема обращения с отходами.

Министр Ефимов подчеркнул, что по поручению президента России Владимира Путина, в рамках нацпроекта "Экологическое благополучие" в стране формируется система обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), благодаря которой они становятся новым ресурсом. Для этого в регионах строят и запускают комплексы сортировки и утилизации ТКО. Цель — формирование экономики замкнутого цикла с применением наиболее эффективных, экологических и проверенных опытом технологий.

В Самарской области эта работа также ведется. В регионе обсуждается проект новой территориальной схемы обращения с отходами, которая, в том числе, предусматривает строительство комплексов по переработке отходов. До 2030 года благодаря новым объектам планируется увеличить долю сортировки отходов до 100% и снизить захоронение с 96% до 60%. Как отметил Артем Ефимов, речь идет о современных комплексах с замкнутым циклом переработки, которые будут соответствовать всем экологическим стандартам. Особое внимание уделяется безопасности — предусмотрены передовые технологии переработки, многоступенчатая система очистки воздуха и специальная изоляция неперерабатываемых остатков.

Место строительства новых эко-объектов еще не выбрано, в качестве одного из вариантов рассматриваются участки в Ставропольском районе. Так, в частности, участок в районе Узюково отражен в проекте терсхемы в качестве расчетного для оценки логистики, и не является проектом строительства. Артем Ефимов подчеркнул, что важно найти баланс интересов всех участников процесса.

Глава Ставропольского района Вячеслав Киреев отметил, что муниципалитет подготовил несколько предложений по возможному размещению комплекса по переработке отходов.

"Мы подготовили информацию по возможным участкам, выбирая наиболее удаленные от населенных пунктов. Мы стремимся найти золотую середину — решение, которым через 15 лет мы все могли бы гордиться. Ведь в конечном итоге мы делаем это для блага всех жителей", — сказал Вячеслав Киреев.

Депутат Самарской губернской думы VII созыва Екатерина Кузьмичева отметила, что до 12 августа продолжается период общественного обсуждения проекта территориальной схемы обращения с отходами и важно получить обратную связь от населения.

Жители могут направлять свои предложения и замечания на электронную почту министерства природных ресурсов и экологии. Они принимаются во внимание, анализируются и после этапа общественных обсуждений вместе с проектом терсхемы направляются в минприроды России.

"По итогам обсуждений не происходит выбор земельных участков, не ограничивается поиск альтернативных мест, не начинается строительство, а также не исключается необходимость изысканий, проектных работ, проведения дополнительных общественных обсуждений и экспертиз. На данном этапе формируется схема потоков отходов, определяется объем, расстояния, учитываются ограничения, а также рассчитываются оптимальные варианты расположения инфраструктуры", — прокомментировал министр.

Артем Ефимов особо отметил, что окончательное решение будет принято только после проведения всех необходимых этапов, экспертиз и с учетом мнения местных жителей.

"Мы намерены создать современную систему обращения с отходами, которая будет не только эффективной, но и безопасной для экологии и комфортной для жителей", — заявил министр.

Проект новой территориальной схемы обращения с отходами Самарской области разрабатывается на замену действующей, которая была разработана в 2016 году и уже потеряла свою актуальность. В проекте отражен соответствующий действительности объем отходообразования, исключаются объекты, которые так и не были реализованы к 2025 году, отражаются транспортные потоки с учетом перспективных комплексов обращения с ТКО.