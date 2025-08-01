Бойцы студенческих отрядов Самарской области присоединились к Всероссийской донорской акции

В пятницу, 1 августа, в Самаре прошла акция по сдаче крови для пополнения Федерального регистра доноров костного мозга. Участие в ней принял 21 человек - бойцы студенческих отрядов региона. Мероприятие состоялось на базе Самарской областной клинической станции переливания крови в рамках Всероссийской акции "Код донора. Защитники Отечества".

Акция проходит по всей стране с 25 июля по 4 августа. Ее цель - увеличить число потенциальных доноров костного мозга, чтобы помочь людям с тяжелыми заболеваниями. Данные участников после HLA-типирования вносятся в общероссийскую базу, что повышает шансы пациентов на спасение.

"Помогать - значит действовать! И сегодня у бойцов Самарской области была возможность сделать важное дело: пополнить Федеральный регистр доноров костного мозга. Процедура безопасна, а ее значение сложно переоценить: каждый новый донор - это шанс на спасение для тяжелобольных людей. Теперь мы планируем участвовать в данной акции ежегодно, а также сдавать кровь как доноры", - подчеркнула руководитель направления студенческих медицинских отрядов Самарской области МООО "РСО", Юлия Шумакова.

В Самарской области на базе Самарского государственного медицинского университета существует студенческий медицинский отряд "Агапэ", бойцы которого работают в летний период на Всероссийских медицинских проектах Российских студенческих отрядов ("Клиника", "Галиотис"). Они помогают в больницах и поликлиниках в качестве младшего медицинского персонала. Также бойцы студенческих отрядов Самарской области участвуют в акции по сдаче крови на HLA-типирование по всей России на трудовых проектах студенческих отрядов.

Стать донором костного мозга может любой здоровый гражданин России от 18 до 45 лет весом более 50 кг при отсутствии противопоказаний. Подробности - на сайте kmdonor.ru.

Акция организована при поддержке Министерства здравоохранения РФ и Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России).