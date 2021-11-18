Площадь нового самарского зоопарка составит 18 га

В Самарской области появится новый зоопарк общей площадью 18 га, сообщает региональное министерств культуры.
О том, где будет расположен новый зоопарк, не сообщается. Однако на заседании комитета по культуре в губдуме, прошедшем на этой неделе, озвучивалось, что площадка находится в Южном городе.
В минкульте поясняют необходимость строительства нового зоопарка тем, что действующий не соответствуют нормам и не сможет пройти лицензирование. Часть его вольеров не соответствуют новым требованиям, а на имеющейся территории зоопарка 0,58 га постройка новых или модернизация старых вольеров, для приведения их в соответствие с нормативами, невозможна.
"Уже в 2022 г. на новой территории зоопарка будут размещены крупные хищники и приматы. У них будут новые, просторные вольеры, соответствующие текущим требованиям законодательства. Очень надеюсь, что в конце 2022 г. новый зоопарк примет своих первых посетителей. Сейчас мы активно работаем над решением этой задачи", - сообщила министр культуры Самарской области Татьяна Мрдуляш.
Строительство нового зоопарка будет проходить с привлечением частных инвестиций и пройдет в несколько этапов, первый этап начнется в 2022 году.
Последние комментарии
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Что за поганый заголовок? Пациент, человек, гражданин и т.д.Если бы он был сантехником, то и хрен с ним?В погоне за сенсацией и громким заголовком совсем стыд потеряли?
Вот где должна себя проявить власть , за жизнь детей бороться а не лапшу с обещаниями вешать !
ни капли она не увеличилась более того с мая этого года многим бюджетникам сняли доплату за короновирусные условия, да и покупальская способность упала !
Пусть прививается , кто ее держит !