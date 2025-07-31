С 1 августа изменится движение трамваев в Самаре от автостанции "Аврора"

С 1 по 8 августа из-за ремонта тепловых сетей закрывается движение трамваев от а/с "Аврора" до Стахановской. В период ограничения запустят бесплатные компенсационные автобусы.
Маршруты №№ 4 и 23 будут следовать от а/с "Аврора через ж/д вокзал, Постников овраг до станции метро "Победа (Стахановской)" и обратно.
Маршрут № 11 проследует от стадиона "Самара Арена" до метро "Юнгородок" (как маршрут 12).
Трасса 3-его маршрута делится на две:
- станция 9 (ул. Чапаевская) — сквер Мичурина — а/с "Аврора";
- Стахановская ("Победа") — Станция 5 ("Юнгородок").
В качестве компенсационной меры от Сквера им. Санфировой ("Дом Молодежи") до ул. Красных Коммунаров и обратно с 6.00 до 22.00 будут следовать бесплатные автобусы. Интервал — 10-15 минут.
Пассажиры трамвая № 3 смогут добраться из города до а/с "Аврора", пересесть на бесплатный автобус и на Стахановской по трамвайному билету бесплатно пересесть на другой вагон (в будни — маршрут № 3, в выходные — № 11 и 12), следующий в сторону Юнгородка. Обратно — так же.
Последние комментарии
... и почему с проектами;... транспорт по ПОЛУСФЕРАМ, ... по ЧЕТЫРЁХ-РЕЛЬСОВОМУ ПУТИ и ... ПРОЛЁТНЫЙ транспорт - ни кого не интересует ( последний в Яндекс Университет 2035 ) - НЕ ВЕРА ЧТО ЭТО ВОЗМОЖНО ... ДА, я требую вначале ПАТЕНТОВАНИЕ, а потом ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ - ДЛЯ обсуждения.
02.07.2025 Волга, Балаково был пойман такой же судак, за ГЭС, в в конце пустынного, был отпущен обратно
Всё просто. Сделайте АО и продайте акции жителям Самары, а жителям этого населённого пункта подарите. Всё. Не благодарите.
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????