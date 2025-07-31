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Общество

С 1 августа изменится движение трамваев в Самаре от автостанции "Аврора"

САМАРА. 31 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 1 по 8 августа из-за ремонта тепловых сетей закрывается движение трамваев от а/с "Аврора" до Стахановской. В период ограничения запустят бесплатные компенсационные автобусы.

Маршруты №№ 4 и 23 будут следовать от а/с "Аврора через ж/д вокзал, Постников овраг до станции метро "Победа (Стахановской)" и обратно.

Маршрут № 11 проследует от стадиона "Самара Арена" до метро "Юнгородок" (как маршрут 12).

Трасса 3-его маршрута делится на две:

- станция 9 (ул. Чапаевская) — сквер Мичурина — а/с "Аврора";

- Стахановская ("Победа") — Станция 5 ("Юнгородок").

В качестве компенсационной меры от Сквера им. Санфировой ("Дом Молодежи") до ул. Красных Коммунаров и обратно с 6.00 до 22.00 будут следовать бесплатные автобусы. Интервал — 10-15 минут.

Пассажиры трамвая № 3 смогут добраться из города до а/с "Аврора", пересесть на бесплатный автобус и на Стахановской по трамвайному билету бесплатно пересесть на другой вагон (в будни — маршрут № 3, в выходные — № 11 и 12), следующий в сторону Юнгородка. Обратно — так же.

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