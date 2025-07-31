Профориентация в действии: как знакомство с предприятиями меняет будущее молодежи

Проект "Моя карьера с "Единой Россией" ориентирован, в том числе, на молодых специалистов и старшеклассников, выбирающих профессию. Благодаря проекту в Самарском регионе регулярно проходят профориентационные туры, во время которых молодежь посещает предприятия региона.

Сегодня вместо школьников на экскурсии побывали члены общественного совета партпроекта, в составе которого — представители кадровых служб региона, профильных министерств и ведомств, депутаты, лидеры молодежных и студенческих объединений. Профтур проходил на производственной площадке группы компаний "Волгаэнергопром" — лидера в отрасли сварочных технологий, автоматизации и роботизации производства, а также автономного и резервного энергоснабжения.

Вот уже почти 20 лет "Волгаэнергопром" видит свою миссию в надежном обеспечении любого сегмента рынка только лучшим оборудованием. В списке достижений холдинга — более 2500 реализованных проектов и сотрудничество с ведущими мировыми производителями сварочного и энергетического оборудования, поделился с гостями генеральный директор и учредитель компании "Волгаэнергопром" Александр Исайкин.

"Мы являемся ведущей компанией инжиниринга в области строительства трубопроводов, газопроводов и нефтепроводов", — подчеркнул он.

Оставаться в лидерах компании помогает активная работа с ведущими вузами региона и программа практической адаптации молодых специалистов, которая внедрена на предприятии.

Производственно-инжиниринговая компания "Тесвел" входит в ГК "Волгаэнергопром" и активно развивает направление автоматизации и роботизации производства. Здесь уже сформирована сильная команда профессионалов, которые предлагают клиентам решения, способные кардинально улучшить качество выпускаемой продукции и производительность самого предприятия, об этом рассказал директор компании "Тесвел" Сергей Моршанский.

"Мы, в принципе, решаем задачи по поставке комплектующих, узлов, элементов каких-то для роботов, для роботизированных комплексов и для любого оборудования. Задачи наших заказчиков мы стараемся выполнять комплексно. И если мы в начале своей деятельности фокусировались на производстве отдельных каких-то ячеек — роботизированных, автоматизированных, то теперь наша цель — это производство технологических линий, установок, либо полных цехов под ключ", — отметил он.

"Мы не фокусируемся на чем-то одном, мы идем "широким фронтом", постоянно расширяя "портфель заказов", Это позволяет нам стабилизировать наш бизнес", — поделился секретом успеха Моршанский.

После экскурсии по предприятию и знакомства с основными производственными узлами компании координатор федерального партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" в Самарской области, министр труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова и председатель общественного совета федерального партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" в Самарской области, председатель комитета по бюджету, налогам, экономической и инвестиционной политике Самарской Губернской Думы Виктор Кузнецов провели заседание общественного совета партпроекта.

Это предприятие — одно из самых активных в регионе в части проведении мероприятий в сфере труда и занятости, отметила региональный министр.

Она напомнила о том, что сейчас полностью переформатирован подход в сфере занятости и одним из приоритетных направлений является маршрутизация карьеры выпускников.

"Наша цель — чтобы ребенок сразу понимал, куда он хочет пойти, понимал, какие шаги нужно сделать для того, чтобы выбрать определенную профессию и попасть на выбранное предприятия. Здесь очень активную роль играют специалисты — профессиональные консультанты, как с нашей стороны, так и со стороны Министерства образования", — пояснила Ольга Фурсова.

Она рассказала о совместном пилотном проекте с министерством образования по профориентации выпускников СПО и выпускников школы. И одно из самых важных направлений — как раз проведение профтуров.

Координатор федерального партийного проекта "Моя карьера с Единой Россией" в Самарской области Ольга Фурсова уверена: "Когда ты сам посетил предприятие, увидел его технологические возможности — это совершенно другое. Поэтому такие профориентационные туры организуются со школьниками старших классов, и многие уже посетили это предприятие и сделали свой выбор в его пользу. Я думаю, что и всем нам сегодня было очень интересно посмотреть на возможности, которые сейчас открывает робототехника".

Председатель общественного совета партпроекта "Моя карьера с Единой Россией" в Самарской области, председатель комитета по бюджету Самарской Губернской Думы Виктор Кузнецов отметил, что такие профориентационные туры он бы рекомендовал проходить не только студентам профильных специальностей, но и студентам медианаправлений, таких как журналистика и PR в целях информирования и популяризации отечественного программного продукта и производителя, который не уступает западным аналогам, и даже превосходит их по ряду показателей.

Напомним, что партийный проект "Моя карьера в Единой Россией" — часть большого направления народной программы партии, посвященного трудоустройству. Он содействует жителям Самарской области, в первую очередь, молодежи в профориентации, дополнительном образовании и трудоустройстве.