В Самаре устраняют последствия шквалистого ветра

В администрации Самары рассказали о последствиях шквалистого ветра, который наблюдался накануне, 27 апреля. В городе из-за непогоды зафиксировали порядка 150 ЧП.

Из-за шквалистого ветра 27 апреля были повреждены три остановочных павильона, линии электропередач уличной системы освещения, контактная сеть городского электротранспорта, две рекламные конструкции, дорожные знаки, автомобили горожан. Ветер повалил более 50 деревьев. Около "Волгарь Арены" во время сильного штормового ветра на двух девочек-подростков упало дерево. Одна из девочек погибла. В Кировском районе погиб мужчина - дерево упало во дворе. Глава Самары Иван Носков выразил соболезновал семьям погибших.

"Разделяю вашу боль. Готов оказать любую необходимую помощь. Девочке, которая в настоящее время находится в больнице под наблюдением врачей, желаю скорейшего выздоровления. Также готов оказать всю помощь, которая потребуется", - подчеркнул Иван Носков.

Корреспондент Волга Ньюс наблюдал ЧП на ул. Авроры - здесь дерево упало на автомобиль строительного магазина, были разбиты и смяты лобовое стекло и крыша. В соцсетях также появилось видео легковой автомашины, которой ветка дерева пробила лобовое стекло на Московском шоссе. По сообщениям очевидцев, водителя не было в машине в момент ЧП.

Самарцы делились и фотографиями вырванного с корнем дерева в районе ул. Ново-Садовой, 106 - в здании находится редакция одного из медиахолдингов. Кроме того, ветром снесло часть крыши многоэтажки на ул. Вольской - горожане также делились видео происшествия.

"Работы по спилу рухнувших деревьев и поломанных ветвей вдоль дорог, восстановлению электрических линий, расчистке тротуаров и проезжих частей были завершены вечером 27 апреля. Сегодня в течение дня рабочие продолжат вывоз порубочных остатков - отметим, что на улицах, где зеленые насаждения упали на автомобили, распил начнется только после того, как сотрудники Госавтоинспекции завершат фиксацию данных фактов", - рассказали в горадминистрации.

При этом, по информации ФГБУ "Приволжское УГМС", 28 апреля в Самарской области действует желтый уровень опасности - местами возможны порывы юго-западного ветра со скоростью 21 м/с. Сотрудники горадминистрации рекомендовали при сильном ветре избегать нахождения рядом с линиями электропередач, щитами рекламы и витринами, не стоять возле шатких навесов, не укрываться под деревьями и не парковаться рядом с ними. О происшествиях можно сообщать по телефонам 8 (846) 266-56-17 или 112.

ЧП отмечены 27 апреля и по области. Например, в Нефтегорском районе ветром снесло грузовик во время езды. К счастью, водитель остался жив. А в Борском районе из-за ветра погиб рабочий, который пилил дерево. Следственный комитет уже возбудил по этому факту уголовное дело. В Тольятти пострадала женщина - ее придавило остановочным павильоном. При этом, по данным МЧС России, последствия непогоды пришлось ликвидировать в ряде регионов: Сибирском, Приволжском, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.