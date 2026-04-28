С 1 мая в тестовом режиме запустят ежедневные электрички от Жигулевского Моря до Сызрани

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
С 1 мая на участке Жигулевское Море - Сызрань-1 ежедневно в тестовом режиме будут назначены пригородные поезда. Об этом сообщили в Самарской пригородной пассажирской компании.

Назначаются следующие электрички:

1. № 7361 Жигулевское Море (отпр. 09.51) - Сызрань-1 (приб. 12.00)
2. № 7362 Сызрань-1 (отпр. 09.10) - Жигулевское Море (приб. 11.07)
3. № 7363 Жигулевское Море (отпр.16.24) - Сызрань-1 (приб. 18.26)
4. № 7364 Сызрань-1 (отпр. 15.17) - Жигулевское Море (приб. 17.14)

Также в Самарской пригородной пассажирской компании сообщили, что с 1 мая отменяются пригородные поезда на участке Жигулевское Море - Жигулевск - Отвага:

1. № 7373 Жигулевское Море (отпр.09.51) - Жигулевск (приб.10.07)
2. № 7374 Жигулевск (отпр.10.54) - Жигулевское Море (приб.11.07)
3. № 7375 Жигулевское Море (отпр.15.50) - Жигулевск (приб.16.06)
4. № 7376 Жигулевск (отпр.17.09) - Жигулевское Море (приб.17.22)
5. № 6377 Жигулевское Море (отпр.15.50) - Отвага (приб.16.21)
6. № 6378 Отвага (отпр.16.54) - Жигулевское Море (приб.17.22)

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

