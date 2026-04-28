Синоптики рассказали, когда в Самаре потеплеет

Жителям Самарской области придется еще потерпеть прохладную погоду - даже на Первомай. Когда же потеплеет? Публикуем обзор прогнозов погоды от ведущих сервисов.
На ближайшие дни прогноз погоды неутешителен. Приволжское УГМС сообщает, что в среду, 29 апреля, ветер ослабнет лишь до 18 метров в секунду. Ночью будет 1-6 градусов. Днем ожидается от 8 до 13 градусов и небольшой дождь.
В ночь на четверг, 30 апреля, температура воздуха может опуститься до -1 градуса. А вот днем будет потеплее: от 10 до 15 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер, наконец, угомонится. Его порывы в этот и последующие дни не будут превышать 5-10 метров в секунду.
На пятницу, 1 мая, прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, днем - 8-13 градусов.
Небольшой дождь ожидается и в ночь на субботу, 2 мая. При этом температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Однако уже днем столбики термометра поднимутся до 9-14 градусов. Еще теплее будет в воскресенье, 3 мая, - 12-17 градусов. При этом будет малооблачно, без осадков.
Уже на следующий день, 4 мая, согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха поднимется до 21 градуса и установится солнечная погода.
Правда, в центре "Фобос" сообщают, что это ненадолго. Температура воздуха будет постепенно снижаться (до +8 градусов 9 мая). Вновь пойдут дожди.
"Гисметео" сообщает, что дневная температура воздуха будет держаться в пределах 19-21 градуса в течение 4-11 мая. Дождливыми, по данным сервиса, будут 5-8 мая.
"Яндекс. Погода" прогнозирует больше пасмурных дней. Но в то же время сервис сообщает, что столбики термометров могут подняться до 23 градусов 4 и 5 мая.
Впрочем, сами синоптики неоднократно заявляли, что долгосрочные прогнозы погоды не столь точны, как краткосрочные. Ориентировать лучше на те, что охватывают период в три дня.
Последние комментарии
... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...
Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???
Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!
Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги
Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬