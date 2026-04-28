Синоптики рассказали, когда в Самаре потеплеет

Жителям Самарской области придется еще потерпеть прохладную погоду - даже на Первомай. Когда же потеплеет? Публикуем обзор прогнозов погоды от ведущих сервисов.

На ближайшие дни прогноз погоды неутешителен. Приволжское УГМС сообщает, что в среду, 29 апреля, ветер ослабнет лишь до 18 метров в секунду. Ночью будет 1-6 градусов. Днем ожидается от 8 до 13 градусов и небольшой дождь.

В ночь на четверг, 30 апреля, температура воздуха может опуститься до -1 градуса. А вот днем будет потеплее: от 10 до 15 градусов. Существенных осадков синоптики не прогнозируют. Ветер, наконец, угомонится. Его порывы в этот и последующие дни не будут превышать 5-10 метров в секунду.

На пятницу, 1 мая, прогнозируют небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов, днем - 8-13 градусов.

Небольшой дождь ожидается и в ночь на субботу, 2 мая. При этом температура воздуха может опуститься до -1 градуса. Однако уже днем столбики термометра поднимутся до 9-14 градусов. Еще теплее будет в воскресенье, 3 мая, - 12-17 градусов. При этом будет малооблачно, без осадков.

Уже на следующий день, 4 мая, согласно прогнозу Гидрометцентра России, температура воздуха поднимется до 21 градуса и установится солнечная погода.

Правда, в центре "Фобос" сообщают, что это ненадолго. Температура воздуха будет постепенно снижаться (до +8 градусов 9 мая). Вновь пойдут дожди.

"Гисметео" сообщает, что дневная температура воздуха будет держаться в пределах 19-21 градуса в течение 4-11 мая. Дождливыми, по данным сервиса, будут 5-8 мая.

"Яндекс. Погода" прогнозирует больше пасмурных дней. Но в то же время сервис сообщает, что столбики термометров могут подняться до 23 градусов 4 и 5 мая.

Впрочем, сами синоптики неоднократно заявляли, что долгосрочные прогнозы погоды не столь точны, как краткосрочные. Ориентировать лучше на те, что охватывают период в три дня.