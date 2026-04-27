В Самарской области обсудили проект имущественной поддержки ветеранов через развитие собственного бизнеса

САМАРА. 27 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Самарской области состоялась встреча участника второго потока образовательной программы "Школа героев" Вячеслава Лушенко с наставником — министром имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым, в рамках которой обсудили выпускной проект, направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции.

Автор проекта Вячеслав Лушенко предложил механизм имущественной поддержки ветеранов, который должен стать инструментом их адаптации к мирной жизни через запуск собственного дела. Ключевая идея — предоставить возможность льготного доступа к государственному и муниципальному имуществу для ведения предпринимательской деятельности.

Проект опирается на уже действующие практики поддержки малого и среднего бизнеса и предлагает адаптировать их под новую социальную задачу. Речь идет не только о передаче помещений или оборудования на льготных условиях, но и о создании системного подхода, где имущественная поддержка работает в связке с другими мерами — образовательными, финансовыми и консультационными.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено необходимости выстраивания понятной и прозрачной схемы взаимодействия начинающих предпринимателей с органами власти — от подачи заявки до получения поддержки и сопровождения проекта.

Наставник проекта, министр имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев, подчеркнул практическую значимость инициативы:

"Этот проект — не просто про имущество. Он про возможность для человека вернуться в активную жизнь через собственное дело. Мы уже видели, как работает система поддержки малого и среднего предпринимательства. И здесь логика та же: если создать понятные и доступные условия, люди начинают развивать бизнес, создавать рабочие места и встраиваться в экономику. Важно, чтобы имущественная поддержка не существовала отдельно, а была частью комплексной системы".

По словам автора проекта, предложенные решения направлены на то, чтобы сделать путь в предпринимательство для ветеранов максимально понятным и доступным:

"Моя задача была — не просто предложить льготу, а выстроить понятный механизм, — отметил Вячеслав Лушенко. — Чтобы человек понимал: куда идти, какие документы нужны, как взаимодействовать с органами власти и какие меры поддержки он может получить на каждом этапе. Тогда это действительно будет работать".

В перспективе проект предполагает разработку нормативных изменений и внедрение единого подхода к имущественной поддержке ветеранов на федеральном уровне. Ожидается, что реализация инициативы позволит не только ускорить адаптацию участников СВО, но и создать дополнительные точки роста для региональной экономики.

Последние комментарии

Юрий Пестриков 24 апреля 2026 08:41 Самарский школьник покажет проект робота с машинным зрением на всероссийском конкурсе инноваций

... теперь ясно почему игнорировали пой инновационный проект (ты ) - смотри Яндекс Университет 2035 ПРОЛЁТНЫЙ транспорт ...

Валерий Александрович Розенфельд 22 марта 2026 11:31 Парк им. Щорса ждет обновление: спортивный фиджитал-парк, площадка для выгула собак и аттракционы

Я должен сказать,что в Самаре,представители администрации,мягко сказать.говорят неправду,по поводу детского парка им.Щорса!Что касается собак,на площадке для них гуляют двое,трое "собачников",остальные стаи собак с их хозяевами бродят и гадят по парку,среди гуляющих граждан и играющих детей!?Почему не принимают меры против выгуливающих собак граждан непосредственно в парке,среди детей?И еще ,хотел бы я знать для кого строится спортивное сооружение в одноименном парке,для каких кошельков,будет ли оно доступно для наших детей и внуков???

Анатолий Илларионов 17 марта 2026 05:52 В Самарской области Минюст и Общественная палата проведут мероприятие для НКО по вопросам новой формы отчетности

Более непонятный интерфейс трудно себе представить, даже у юристов куча вопросов по терминологии. Учебные материалы ситуацию не проясняют. Консультации просто необходимы! Если эту новость прочитают 4700 организаций Самарской области и захотят послать по одному человеку, как думаете все поместятся? Очень люблю чиновников всех уровней!

Алексей Луптаков 03 марта 2026 13:59 В Самаре запустили первый передвижной комплекс для мониторинга воздуха

Приятно сознавать, что начатое мною дело успешно завершилось и мобильная лаборатория начинает работать. Успехов вам коллеги

Елизавета Кордонец 19 декабря 2025 14:40 Участникам СВО будут давать земли в Царевщине и Красном Пахаре

Да, только никто не говорит, что земли в Малой Царевщине будут выделяться за счет вырубки леса🤬

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

