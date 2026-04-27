В Самарской области обсудили проект имущественной поддержки ветеранов через развитие собственного бизнеса

В Самарской области состоялась встреча участника второго потока образовательной программы "Школа героев" Вячеслава Лушенко с наставником — министром имущественных отношений Самарской области Игорем Андреевым, в рамках которой обсудили выпускной проект, направленный на поддержку ветеранов специальной военной операции.
Автор проекта Вячеслав Лушенко предложил механизм имущественной поддержки ветеранов, который должен стать инструментом их адаптации к мирной жизни через запуск собственного дела. Ключевая идея — предоставить возможность льготного доступа к государственному и муниципальному имуществу для ведения предпринимательской деятельности.
Проект опирается на уже действующие практики поддержки малого и среднего бизнеса и предлагает адаптировать их под новую социальную задачу. Речь идет не только о передаче помещений или оборудования на льготных условиях, но и о создании системного подхода, где имущественная поддержка работает в связке с другими мерами — образовательными, финансовыми и консультационными.
Особое внимание в ходе обсуждения было уделено необходимости выстраивания понятной и прозрачной схемы взаимодействия начинающих предпринимателей с органами власти — от подачи заявки до получения поддержки и сопровождения проекта.
Наставник проекта, министр имущественных отношений Самарской области Игорь Андреев, подчеркнул практическую значимость инициативы:
"Этот проект — не просто про имущество. Он про возможность для человека вернуться в активную жизнь через собственное дело. Мы уже видели, как работает система поддержки малого и среднего предпринимательства. И здесь логика та же: если создать понятные и доступные условия, люди начинают развивать бизнес, создавать рабочие места и встраиваться в экономику. Важно, чтобы имущественная поддержка не существовала отдельно, а была частью комплексной системы".
По словам автора проекта, предложенные решения направлены на то, чтобы сделать путь в предпринимательство для ветеранов максимально понятным и доступным:
"Моя задача была — не просто предложить льготу, а выстроить понятный механизм, — отметил Вячеслав Лушенко. — Чтобы человек понимал: куда идти, какие документы нужны, как взаимодействовать с органами власти и какие меры поддержки он может получить на каждом этапе. Тогда это действительно будет работать".
В перспективе проект предполагает разработку нормативных изменений и внедрение единого подхода к имущественной поддержке ветеранов на федеральном уровне. Ожидается, что реализация инициативы позволит не только ускорить адаптацию участников СВО, но и создать дополнительные точки роста для региональной экономики.
