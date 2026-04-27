В Самаре из-за ветра остановлено движение судов по пригородным маршрутам

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 27 апреля, в связи с неблагоприятными погодными условиями (штормовой ветер) остановлено движение судов по пригородным маршрутам: "Самара-Рождествено", "Самара — Гаврилова поляна — Ширяево", "Самара — Шелехметь", сообщает "Самарское речное пассажирское предприятие".