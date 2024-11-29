16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Вкус из России: экспорт шоколада и сладостей составил 186 тыс. тонн "Изготовлено из натурального молока": Пестравский маслозавод открыл главный секрет вкусной продукции Еда как эмоция: рассказываем о самарских ресторанах с историей "Кухмистерская фон Вакано": показываем ресторан, построенный знаменитым пивоваром РОМИР назвал самый выгодный магазин у дома

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Вкус из России: экспорт шоколада и сладостей составил 186 тыс. тонн

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 62
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сладости продолжают радовать российских потребителей: с начала года по сентябрь 2024 года в стране произведено около 3,1 млн тонн кондитерских изделий — на 5% больше, чем за тот же период прошлого года. Эти данные представил Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка, отметив, что российский рынок сладостей стабильно растет и демонстрирует высокий потенциал для дальнейшего развития.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Шоколад и кондитерские сахаристые изделия, содержащие не менее 20% сахара, занимают почти половину отечественного рынка кондитерской продукции — 49% или около 1,5 млн тонн. Высоким спросом также пользуются печенья, пряники и вафли, которые составили 43% рынка, что эквивалентно 1,3 млн тонн. Кроме того, эксперты определили объем произведенных изделий без содержания какао (включая белый шоколад): за первые девять месяцев 2024 года было выпущено 594,7 тыс. тонн, что составляет 19% от общего объема производства.

Кондитерская карта России

Центральный федеральный округ стал лидером по производству кондитерских изделий: здесь выпускается половина всей сладкой продукции страны. За 9 месяцев 2024 года в Центральном федеральном округе произведено 1,4 млн тонн сладостей, что составляет 46,4% от общего объема по России. В тройку лидеров также входят Поволжье (19,4%) и Сибирь (9,1%). Среди регионов первые места по объемам производства заняли Московская и Воронежская области, а также Москва.

Кексы, коврижки и халва: региональные лидеры

  • Вологодская область стала лидером по производству кексов: по состоянию на сентябрь 2024 года здесь произведено 12 тыс. тонн, что составляет 39% от всего объема по стране.
  • Саратовская область занимает первое место по производству коврижек — 210 тонн или 24% от общего объема.
  • Ростовская область лидирует по производству халвы: здесь выпущено 42 тыс. тонн, что составляет почти 82% всей произведенной в России халвы.

Белый шоколад и пряники: уверенный рост

Объем производства белого шоколада в 2024 году вырос на 54% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: с января по сентябрь прошлого года было выпущено 5,6 тыс. тонн, а в этом году — уже 8,7 тыс. тонн. Лидером по производству белого шоколада стала Владимирская область, на долю которой приходится 72,9% общего объема.

Производство пряников увеличилось на 10,4%, составив 124,5 тыс. тонн. В числе лидеров по этому показателю — Воронежская (15,3%) и Тульская (13,9%) области.

Гостинцы за границу — экспорт российских сладостей

В 2024 году российские сладости продолжают покорять зарубежные рынки. Лидерами среди экспортируемой продукции стали шоколад и какаосодержащие изделия: за девять месяцев текущего года за границу было отправлено 186 тыс. тонн этой продукции. Основными импортерами стали Казахстан (18,8%), Китай (16,4%) и Узбекистан (15,7%).

Не менее популярно и российское сухое печенье. В этом году было экспортировано почти 90 тыс. тонн галет, причем крупнейшими импортерами стали Казахстан, Беларусь и Киргизия. Сахарные кондитерские изделия без содержания какао также востребованы на международных рынках — их экспорт составил 85 тыс. тонн.

Отдельное место в списке экспорта занимает российская жевательная резинка — как в сахарной оболочке, так и без нее. За девять месяцев текущего года иностранные рынки приняли 733 тонны этой продукции, что подтверждает высокий интерес к российским сладостям за рубежом.

Экспертный взгляд

"По состоянию на сентябрь кондитерской продукции из России было экспортировано 72% от уровня всего 2023 года в долларовом эквиваленте. Это может характеризовать отрасль как устойчивую к бивалютной корзине. Это свидетельствует о росте спроса на российские сладости за рубежом. Наши кондитеры демонстрируют высокий уровень произведенной продукции, постоянно совершенствуют технологии, разрабатывают новые рецепты и усиливают маркетинговые стратегии. В 2025 году, на мой взгляд, мы можем увидеть дальнейшее увеличение как объемов производства, так и географии поставок, что будет способствовать укреплению позиций России среди крупнейших мировых производителей и экспортеров кондитерских изделий", — резюмировал заместитель директора Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Олег Князьков.

Реклама. rshb.ru

2SDnjehP43M

АО "Россельхозбанк". Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015.

ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.

В соответствии с пунктом 16 статьи 18.1 ФЗ О Рекламе: https://base.garant.ru/12145525/b89f3082384f3d024adf2f3a41be9756/#friends

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Что поможет привлекать гораздо больше туристов в Самарскую область?

архив опросов

Гид потребителя

Последние комментарии

евгения власкина 26 июля 2022 11:21 Россия установила рекорд по экспорту шоколада

А про пальмовое масло в этой шоколадной продукции эти потребители в курсе?

Максим Морозов 24 июня 2021 03:44 Экс-директор СК "Родник" Павел Сметана: "У завода нет никаких активов"

Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

Ольга Голубкова 23 сентября 2016 10:25 На Кошкинской земле варят отличные домашние сыры

Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

михаил вдовин 03 августа 2015 10:43 Самарский производитель грибов "Горный холод" наращивает мощность до двух тонн в сутки

А цена какая будет?

михаил вдовин 20 июля 2015 05:33 Самарскую фабрику "Миралакта" обвинили в подделывании сыров

И что дальше?

Фото на сайте

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

После модернизации "Самаралакто" получит статус инновационного центра компании "Данон"

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1