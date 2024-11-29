"Изготовлено из натурального молока": Пестравский маслозавод открыл главный секрет вкусной продукции

Сложно представить полки торговых сетей без молочной продукции "Пестравка". Сегодня бренд Пестравского маслозавода (АМП Дамол) хорошо знаком потребителям практически на всей территории России. Завод в селе Самарской области — один из лидеров молочной промышленности в регионе, здесь трудятся 320 сотрудников.

Проверка качеством

Ежедневно завод перерабатывает более 200 тонн молока, поэтому требования к сырью особые. По словам генерального директора Пестравского маслозавода Николая Астафурова, 70% молока поставляют лучшие производители молока из Самарской области. Остальное привозят на современных молоковозах из Саратовской области и Республики Татарстан. К надежным поставщикам качественного молока в компании особое внимание и уважение. Специалисты из Пестравки выезжают на места, контролируют надои, качество молока, дают рекомендации по оптимизации процессов в хозяйствах. Для контроля качества рабочего процесса на самом предприятии на заводе функционируют две современные лаборатории.

Перед серебристым молоковозом распахиваются ворота завода: для начала осуществляется входной контроль. "Мы проверяем температуру молока, кислотность, плотность, процент жира, — рассказывает Валентина Разинкина, лаборант маслозавода. — Учитываем и органолептику, количество белка". После того как молоко прошло в лаборатории тщательную проверку, и если "таможня" одобрила, водитель подключает молочные гайки, и молоко из цистерны через фильтры попадает в систему завода.

Новинки на прилавках

Всего на заводе восемь производственных линий. Тары продукции разнообразны, на любой вкус: финпак, стакан, ПЭТ-бутылки (от 180 г до 2 л), ТФА и ТБА (0,5 л и 1 л). Пестравский молокозавод производит более ста товарных позиций, традиционно самые популярные из них — молоко, сметана и ряженка. Николай Астафуров отмечает популярность "отборного" молока: "Оно пользуется неизменным спросом покупателей вот уже несколько лет за особый вкус. Само название "отборное" молоко — это не рекламный ход! Дело в том, что в этих продуктах сохранен первоначальный процент жирности, поэтому в отборном молоке этот показатель не нормирован и составляет от 3,4% до 6%".

Главной новинкой уходящего 2024 года бренд-менеджер ТМ "Пестравка" Светлана Иванова называет новую линейку творожных глазированных сырков со вкусами ванили, клубники, какао и сгущенки. Они уже появились на полках сетевых магазинов и завоевывают популярность среди покупателей. Их натуральный состав и нежная консистенция тщательно проработаны технологами. Не забыли в компании и про новогодние чудеса, представив новинку — натуральный йогурт со вкусом мандарина.

"В основном в йогуртах востребованы традиционные вкусы, такие как клубника, вишня, — делится Светлана Иванова. — Но в этом году мы решили сделать шаг вперед. Подумали: ну какой Новый год без мандаринов! Давайте мы используем этот вкус для йогурта первыми!" Компания постоянно развивается, расширяет ассортимент. Ряженка с наполнителями, сывороточные напитки "Фрешмикс", молочные коктейли, детские йогурты и линейка премиального эскимо — вот лишь некоторые из новинок, выпущенные в последнее время.

В ногу со временем

Изменения коснулись не только линейки продукции, но и главного символа бренда "Пестравка" — коровы Пестравки. Ее образ был придуман 20 лет назад и с тех пор не менялся. Сегодня Пестравка помолодела и поменяла головной убор: густую русую косу теперь украшает цветочный венок. По словам представителей бренда, эти изменения — признание верности покупателям, благодарность за их уровень знаний и требований к качеству продуктов. "Мы уверены, что новый образ коровы Пестравки придется по душе нашим потребителям и станет еще одним подтверждением нашей приверженности качеству и инновациям", — отметила бренд-менеджер торговой марки.

"Особенность бренда "Пестравка" в том, что здесь все изготовлено из натурального молока. Мы постоянно в поиске новых технологических решений и рецептур, стараемся оперативно реагировать на запросы потребителей, благодарны им за верность нашей продукции", — говорит Николай Астафуров.