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"Изготовлено из натурального молока": Пестравский маслозавод открыл главный секрет вкусной продукции Еда как эмоция: рассказываем о самарских ресторанах с историей "Кухмистерская фон Вакано": показываем ресторан, построенный знаменитым пивоваром РОМИР назвал самый выгодный магазин у дома Окунуться в атмосферу хлебной столицы России в ремесленной пекарне "Белотурка"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

"Изготовлено из натурального молока": Пестравский маслозавод открыл главный секрет вкусной продукции

САМАРА. 29 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сложно представить полки торговых сетей без молочной продукции "Пестравка". Сегодня бренд Пестравского маслозавода (АМП Дамол) хорошо знаком потребителям практически на всей территории России. Завод в селе Самарской области — один из лидеров молочной промышленности в регионе, здесь трудятся 320 сотрудников.

Фото: Диана Дисонова Ксения Богдан

Проверка качеством

Ежедневно завод перерабатывает более 200 тонн молока, поэтому требования к сырью особые. По словам генерального директора Пестравского маслозавода Николая Астафурова, 70% молока поставляют лучшие производители молока из Самарской области. Остальное привозят на современных молоковозах из Саратовской области и Республики Татарстан. К надежным поставщикам качественного молока в компании особое внимание и уважение. Специалисты из Пестравки выезжают на места, контролируют надои, качество молока, дают рекомендации по оптимизации процессов в хозяйствах. Для контроля качества рабочего процесса на самом предприятии на заводе функционируют две современные лаборатории.

Перед серебристым молоковозом распахиваются ворота завода: для начала осуществляется входной контроль. "Мы проверяем температуру молока, кислотность, плотность, процент жира, — рассказывает Валентина Разинкина, лаборант маслозавода. — Учитываем и органолептику, количество белка". После того как молоко прошло в лаборатории тщательную проверку, и если "таможня" одобрила, водитель подключает молочные гайки, и молоко из цистерны через фильтры попадает в систему завода.

Новинки на прилавках

Всего на заводе восемь производственных линий. Тары продукции разнообразны, на любой вкус: финпак, стакан, ПЭТ-бутылки (от 180 г до 2 л), ТФА и ТБА (0,5 л и 1 л). Пестравский молокозавод производит более ста товарных позиций, традиционно самые популярные из них — молоко, сметана и ряженка. Николай Астафуров отмечает популярность "отборного" молока: "Оно пользуется неизменным спросом покупателей вот уже несколько лет за особый вкус. Само название "отборное" молоко — это не рекламный ход! Дело в том, что в этих продуктах сохранен первоначальный процент жирности, поэтому в отборном молоке этот показатель не нормирован и составляет от 3,4% до 6%".

Главной новинкой уходящего 2024 года бренд-менеджер ТМ "Пестравка" Светлана Иванова называет новую линейку творожных глазированных сырков со вкусами ванили, клубники, какао и сгущенки. Они уже появились на полках сетевых магазинов и завоевывают популярность среди покупателей. Их натуральный состав и нежная консистенция тщательно проработаны технологами. Не забыли в компании и про новогодние чудеса, представив новинку — натуральный йогурт со вкусом мандарина.

"В основном в йогуртах востребованы традиционные вкусы, такие как клубника, вишня, — делится Светлана Иванова. — Но в этом году мы решили сделать шаг вперед. Подумали: ну какой Новый год без мандаринов! Давайте мы используем этот вкус для йогурта первыми!" Компания постоянно развивается, расширяет ассортимент. Ряженка с наполнителями, сывороточные напитки "Фрешмикс", молочные коктейли, детские йогурты и линейка премиального эскимо — вот лишь некоторые из новинок, выпущенные в последнее время.

В ногу со временем

Изменения коснулись не только линейки продукции, но и главного символа бренда "Пестравка" — коровы Пестравки. Ее образ был придуман 20 лет назад и с тех пор не менялся. Сегодня Пестравка помолодела и поменяла головной убор: густую русую косу теперь украшает цветочный венок. По словам представителей бренда, эти изменения — признание верности покупателям, благодарность за их уровень знаний и требований к качеству продуктов. "Мы уверены, что новый образ коровы Пестравки придется по душе нашим потребителям и станет еще одним подтверждением нашей приверженности качеству и инновациям", — отметила бренд-менеджер торговой марки.

"Особенность бренда "Пестравка" в том, что здесь все изготовлено из натурального молока. Мы постоянно в поиске новых технологических решений и рецептур, стараемся оперативно реагировать на запросы потребителей, благодарны им за верность нашей продукции", — говорит Николай Астафуров.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

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Веселый дядя. -Я, говорит, дольку купил за 350. -А отдал сколько? -100 отдал. - А почему так? -А началось - что началось? - денег потребовали.))) Я, говорит, трлько благо для завода делал. Взял свои 2,5 ярда и через завод отдал своим же конторам. Я- молодец. А на хуанхэ так делать, почему не напрямую? - вы ничего не понимаете, я эффективный менеджер. Вывод. Хотел кинуть самарских лохов, которые оказались не лохами. Я не прав?

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Молодцы. Можно еще поехать в Подгоры к Андрею и Елене Замыцким. Они стремительно развиваются в аналогичном деле. Может полелятся секретами.

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