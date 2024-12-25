Горячий шоколад: РСХБ составил рейтинг поставщиков какао-бобов в Россию

Россельхозбанк выяснил, что в первую тройку поставщиков главного ингредиента для горячего шоколада — какао-бобов — входят Кот-дʼИвуар, Эквадор и Гвинея, а само количество государств-импортёров за год выросло на 16% до 28. Напиток становится особенно популярным в декабре.

"Мы видим высокий спрос на горячий шоколад в России. Исследования рынка показывают, что потребление этого напитка может вырасти на еще 10-15%. Драйверами могут стать новые продукты на основе какао — бобов из органических и специальных сортов, которые привлекут внимание потребителей. В связи с этим Россия расширила список государств, откуда осуществляются поставки какао-бобов. За год это показать вырос до 28 стран", — отметила эксперт Центра отраслевой экспертизы (ЦОЭ) Россельхозбанка Екатерина Винокурова.

Первое место по объёму поставок в 2024 году всё ещё занимает Кот-дʼИвуар с долей около 60%, что на 26 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Это объясняется расширением списка импортёров и переориентацией поставок. Кот-дʼИвуар — мировой лидер по выращиванию какао-бобов, на эту страну приходится около половины всего производства на планете. Считается, что какао-бобы из этого государства отличаются изысканным вкусом.

На втором месте Эквадор — 13,7%, третьей стала Гвинея — 7,8%.

"Вкус какао-бобов напрямую зависит от состава почвы, на которой они выросли. Например, эквадорские какао-бобы характеризуются сладостью с заметными фруктовыми нотами. Таким образом, у россиян сейчас почти три десятка вариантов, как придать горячему шоколаду уникальный вкус", — добавила Екатерина Винокурова.

По словам эксперта, с 2020 года мировой рынок горячего шоколада растёт со среднегодовым темпом 5-7% в год, что в целом соответствует и ситуации в России.

В России этот напиток становится особенно популярным в зимнее время¹. В последние годы у кафе и ресторанов наблюдается тренд на создание новых рецептов и специальных предложений.

С приближением холодов россияне и сами не прочь устроить уютный вечер с кружкой горячего шоколада дома. Именно зимние месяцы с отрывом лидируют по поиску² рецептов согревающего напитка.

¹ Статистика по сервису Яндекс Вордстат

² Статистика по сервису Яндекс Вордстат