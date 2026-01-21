Предприятия Тольятти демонстрируют рост эффективности

В Тольятти компании "ТТС 630", "Платинум" и "Полимет" внедрили инструменты бережливого производства, что позволило существенно повысить операционную эффективность и укрепить конкурентные позиции.
Оптимизация работы предприятий проведена в рамках федерального проекта "Производительность труда" (национальный проект "Эффективная и конкурентная экономика"), который направлен на повышение конкурентоспособности российского промышленного сектора. В Самарской области поддержку бизнесу оказывают региональные органы власти и эксперты Регионального центра компетенций (РЦК).
Ключевые результаты предприятий-участников
АО "ТТС 630" (крупнейший переработчик стекла в Поволжье). Оптимизация потока производства двухкамерных стеклопакетов с напылением и внедрение систем 5С, стандартизированной работы и картирования потоков позволили:
- повысить выработку на 39%;
- сократить время протекания процесса на 28%;
- уменьшить объем незавершенного производства на 20%.
Модернизация логистики и внедрение самоходных тележек способствовали росту производственных мощностей.
ООО "Платинум" (сортировка и переработка лома цветных и черных металлов). Пилотный проект по бережливому производству на приемо-заготовительном участке привел к:
- росту выработки на 41%;
- сокращению времени протекания процесса на 15%;
- уменьшению запасов в потоке на 10%.
Зонирование территории, установка нового оборудования и стандартизация операций минимизировали простои и увеличили пропускную способность.
"Работа по проекту открыла для нас совершенно новые резервы. Оказалось, что ключ к успеху — в организации пространства и процессов. Особенно ценно, что проект дал не просто теорию, а готовые, измеримые инструменты", — отметил руководитель приемо-заготовительного участка ООО "Платинум" Антон Волотов.
ООО "Полимет" (производство материалов для металлургии и машиностроения). Оптимизация процесса выпуска технологических покрытий. Реорганизация складских пространств и внедрение принципов 5С обеспечили:
- увеличение выработки на 11%;
- снижение времени протекания процесса на 14%;
- сокращение запасов на 12%.
По итогам предприятие нарастило объемы выпуска высокотехнологичной продукции для ключевых отраслей промышленности.
"Системная работа с экспертами РЦК позволила пересмотреть всю логистику внутри производства. Достигнутый результат — это возможность выполнять больше заказов в срок и с неизменно высоким качеством", — подчеркнул начальник производства ООО "Полимет" Евгений Аверкин.
Работа в рамках федерального проекта "Производительность труда" продолжается. В 2026 году в Самарской области запланирован запуск 26 новых проектов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма. Общее количество реализованных с начала программы проектов достигнет 226. Планируется обучение 336 специалистов.
"Повышение производительности труда — это реальный инструмент снижения издержек, повышения качества продукции и усиления конкурентных позиций наших предприятий. Поддержка и тиражирование лучших практик, которые мы видим в Тольятти, — одна из ключевых задач министерства", — отмечает врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.
Предприятия региона могут получить подробную информацию о возможностях участия в проекте на официальных порталах: производительность.рф и эффективность.рф.
