Бережливые технологии выходят в социальную сферу Самарской области

Экономика и бизнес

Бережливые технологии выходят в социальную сферу Самарской области

САМАРА. 19 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В 2026 г. в Самарской области запланировано масштабное внедрение стандартизированных решений бережливого производства в учреждениях социальной сферы. Работа будет осуществляться под координацией четырех региональных министерств: здравоохранения, образования, культуры и спорта. Основной задачей является повышение эффективности организаций, измеряемое через рост производительности труда и конкретные отраслевые показатели.

Мероприятия реализуются в рамках федерального проекта "Производительность труда" (нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика"). На федеральном уровне разработаны 15 типовых ("коробочных") решений и более 100 лучших практик для учреждений образования, культуры, спорта и социального обслуживания.

Параллельно в регионе продолжится системная работа по повышению производительности в несырьевых отраслях экономики. Операторы проекта — АНО "Региональный центр компетенций Самарской области" и АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" — запланировали на 2026 г. запуск 26 новых проектов на предприятиях обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, строительства, транспорта, ЖКХ и туризма. Общее количество реализованных с начала программы проектов достигнет 226. Планируется обучение 336 специалистов.

По итогам 2025 г. методики бережливого производства внедрены на 220 предприятиях базовых отраслей региона. Доля предприятий, достигших роста производительности труда не менее 5%, составила 72,37% при целевом значении в 50%. С 2018 года обучение прошли более 3,5 тысяч человек.

"Результат в 72% предприятий, нарастивших производительность, — сильный сигнал для делового сообщества. Он доказывает измеримый эффект федерального проекта. Наша задача — масштабировать опыт, и не только в несырьевых отраслях, но и социальной сфере, делая самарскую промышленность эталоном эффективности", — отметил врио министра промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.

