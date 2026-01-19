Самарский памятник архитектуры переходит ульяновской компании "Ключики-Нефтепродукт"

Объект культурного наследия "Торговая баня М. А. Чаковского" переходит в собственность компании "Ключики-Нефтепродукт" из Ульяновской области, пишет "Самарское обозрение".

В мае 2017 г. "Торговая баня М. А. Чаковского", водонапорная башня, котельная на газе, расположенные на пересечении улиц Алексея Толстого и Некрасовской, приказом Управления государственной охраны объектов культурного наследия Самарской области были включены в реестр ОКН. Этот статус наложил обременения на актив и обязательства на его владельца — контролируемое структурами МО РФ АО "Военторг-Центр", которое обязано было сохранять и реставрировать строение.

В сентябре 2022 г., как сообщает "СО", собственник "Военторг-Центра" — компания АО "Горизонт" — решил присвоить строениям статус "непрофильного имущества", после чего продать на публичных торгах. Окончательно решение о запуске процедуры реализации недвижимости было утверждено в мае 2024 года. На торги "Военторг-Центр" выставил земельный участок площадью 2314,2 кв. м и расположенные на нем объекты недвижимости — трехэтажное здание бани-прачечной, водонапорную башню, котельную на газе и двухэтажный гараж-склад. Начальную цену активов установили в размере 75,445 млн рублей. В итоге протоколом подведения итогов торгов от 12 сентября 2024 г. новым владельцем земельного участка на Алексея Толстого/Некрасовской, бани и других строений признали зарегистрированное в Ульяновской области ООО "Ключики-Нефтепродукт", предложившее за все эти объекты 183,908 млн рублей.

Однако самарский ОКН стал заложником разразившегося летом 2024 г. "Дела "Военторга" вокруг хищений у армии и причинения оборонному ведомству ущерба в размере 400 млн рублей. В октябре 2024 г. "Ключики-Нефтепродукт" подал в управление Росреестра по Самарской области пакет документов для регистрации своего права собственности на баню и остальные объекты. 11 февраля 2025 г. компания получила четыре сообщения об отказе в оформлении на себя купленных активов. Основанием указывалась позиция Министерства обороны РФ. В направленном ведомством в Росреестр письме говорилось о необходимости приостановить госрегистрацию перехода права собственности, поскольку проводится проверка законности и обоснованности действий АО "Военторг-Центр" при реализации этих объектов. "Ключики-Нефтепродукт", который к этому моменту уже полностью оплатил сделку, это категорически не устроило, и компания пошла в самарский арбитраж. В своем иске к региональному управлению Росреестра ООО потребовало признать незаконным решение об отказе в госрегистрации права собственности компании на купленные активы и обязать ведомство внести в реестр записи о компании "Ключики-Нефтепродукт" как об их собственнике.

Разобрав все обстоятельства дела, арбитраж не нашел оснований, по которым купившая самарский ОКН компания не может оформить актив на себя. В обоснование своих прав "Ключики-Нефтепродукт" представил договор купли-продажи, акт приема-передачи, платежные поручения, подтверждающие оплату приобретенных объектов недвижимости, и другие предусмотренные законодательством документы. В то же время в ходе разбирательства суд неоднократно предлагал департаменту военного имущества Минобороны РФ представить письменный мотивированный отзыв на заявление, а также сведения по результатам уголовного дела в отношении должностных лиц АО "Военторг-Центр" по факту отчуждения вышеуказанных объектов недвижимости. Эти данные в дело так и не поступили. В конце декабря прошлого года арбитраж признал незаконным решение ТУ Росреестра, отказавшего "Ключики-Нефтепродукту" в регистрации его прав собственности на приобретенные объекты, и обязал ведомство оформить их.