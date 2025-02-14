В Тольятти доставлять продукты будут дронами

Сервис доставки продуктов "Самокат" в первом квартале 2025 г. собирается запустить тестовую доставку продуктов дронами в Самарской области, пишет vedomosti.ru со ссылкой на представителя компании.

Полеты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) на ограниченные расстояния.

В частности, тестовый запуск позволит аэрокурьерам доставлять заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. В ходе тестов компания может корректировать механику реализации.

Во время работы тестового режима для пользователя будет доступен определенный ассортимент товаров. Вес одного заказа не должен превышать 5 кг. Время доставки до постамата от 30 минут, а время хранения заказа - составит три часа.

Большая часть регионов России ввела запрет на использование беспилотников еще осенью 2022 г., но в качестве исключений в рамках ЭПР возможны полеты БПЛА в ограниченных зонах в 24 регионах, среди которых Москва, Московская область, Томская, Самарская и Нижегородская области, Камчатка, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО и др.