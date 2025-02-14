16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
На расчистку реки Сызранки направят 289 млн рублей В Тольятти доставлять продукты будут дронами В муниципалитетах Самарской области усилят работу по привлечению инвесторов Подрядчик и оператор "Самара Арены" не смогли договориться по экспертизе купола В Самаре расследуют дело о поставке "левых" подшипников на военные Ил-76

Экономика и бизнес

В Тольятти доставлять продукты будут дронами

САМАРА. 14 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
Читали: 40
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сервис доставки продуктов "Самокат" в первом квартале 2025 г. собирается запустить тестовую доставку продуктов дронами в Самарской области, пишет vedomosti.ru со ссылкой на представителя компании. 

Полеты будут осуществляться в рамках экспериментального правового режима (ЭПР) на ограниченные расстояния.

В частности, тестовый запуск позволит аэрокурьерам доставлять заказы в постаматы, расположенные в нескольких районах Тольятти. В ходе тестов компания может корректировать механику реализации.

Во время работы тестового режима для пользователя будет доступен определенный ассортимент товаров. Вес одного заказа не должен превышать 5 кг. Время доставки до постамата от 30 минут, а время хранения заказа - составит три часа.

Большая часть регионов России ввела запрет на использование беспилотников еще осенью 2022 г., но в качестве исключений в рамках ЭПР возможны полеты БПЛА в ограниченных зонах в 24 регионах, среди которых Москва, Московская область, Томская, Самарская и Нижегородская области, Камчатка, Чукотский, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО и др.

 

 

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

архив опросов

ТЭК&Химия №11

АПК&Пищепром №27

Машиностроение №1

Гид потребителя

Последние комментарии

Александр Иванов 01 февраля 2025 04:26 Глава минтранса Самарской области Сергей Карпов прокомментировал состояние дорог

Таких плохих дорог никогда не было. Во дворах только на танке можно передвигаться! Во дворах можно сказать что дорог уже НЕТ. Есть частичное асфальтовое покрытие между ямами! Это разруха!

Алексей Макаров 06 января 2025 11:31 Мэрия Самары "завернула" проект небоскребов на Московском шоссе

В каждом приличном, крупном городе есть свой "сити" - с группой знаковых небоскребов... И, только, в Самаре - опять, ничего нельзя ... Очень грустно

Станислав Борисов 26 декабря 2024 18:42 Ученье - свет: "Ростелеком" установил энергоэффективные светильники в самарских школах

Проверку на вредное воздействие электромагнитного излучения провели,конечно же?заодно и рамки,которыми облучают по несколько раз в день проверили?роспотребпозор принял?

Ильдар Нуреев 19 декабря 2024 12:38 "Жалко Самару": проект строительства небоскребов на Московском шоссе забраковали

Где парки? Опять назовут сквер, созданный в советском времени, именем Азарова, Ливанского, Хинштейна.

Дмитрий Донской 02 декабря 2024 16:57 Игорь Матвеев: "Технические специалисты, обладающие знаниями в области ИТ-технологий, востребованнее, чем программисты"

Специалист по радиосвязи легко осваивает проводную связь, тогда как проводнику сложнее разобраться в радиосвязи. И это факт!

Фото на сайте

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

Завершена проходка левого перегонного тоннеля к станции "Театральная"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самаре прошла ИТ-конференция "Импульс Т1"

В Самарской области прошел осенний День поля

В Самарской области прошел осенний День поля

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 1 2