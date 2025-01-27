В регионе сертифицирована модификация дрона для доставки

Модификация дрона S-80 для доставки сертифицирована в рамках экспериментального правового режима в Самарской области.

Транспорт Будущего получил акт годности к эксплуатации на дрон S-80 "Доставщик". Это значит, что беспилотник может совершать полеты в городе в рамках ЭПР и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров.

Компания планирует в ближайшее время запустить эксперимент по доставке продуктов дронами в Тольятти. Проект предполагает доставку товаров от распределительного центра торговой сети до постамата или даркстора. Ключевыми преимуществами дронов в логистике в компании называют скорость доставки при широком ассортименте (более 20 тыс. типов товаров) и экологичность.

"Получение акта годности к эксплуатации - для нас достаточно большой шаг в направлении практического применения дронов. Рынок доставки дронами огромен, мы можем предложить быструю (до часа) доставку любых товаров в шаговой доступности - человеку не придется ехать в гипермаркет за городом или часами ждать курьера, - говорит Юрий Козаренко, генеральный директор Транспорта Будущего. - К 2030 г. планируем выпустить 4000 доставщиков".