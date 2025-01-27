В регионе сертифицирована модификация дрона для доставки

Модификация дрона S-80 для доставки сертифицирована в рамках экспериментального правового режима в Самарской области.
Транспорт Будущего получил акт годности к эксплуатации на дрон S-80 "Доставщик". Это значит, что беспилотник может совершать полеты в городе в рамках ЭПР и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров.
Компания планирует в ближайшее время запустить эксперимент по доставке продуктов дронами в Тольятти. Проект предполагает доставку товаров от распределительного центра торговой сети до постамата или даркстора. Ключевыми преимуществами дронов в логистике в компании называют скорость доставки при широком ассортименте (более 20 тыс. типов товаров) и экологичность.
"Получение акта годности к эксплуатации - для нас достаточно большой шаг в направлении практического применения дронов. Рынок доставки дронами огромен, мы можем предложить быструю (до часа) доставку любых товаров в шаговой доступности - человеку не придется ехать в гипермаркет за городом или часами ждать курьера, - говорит Юрий Козаренко, генеральный директор Транспорта Будущего. - К 2030 г. планируем выпустить 4000 доставщиков".
Последние комментарии
вы, что русский язык забыли,нельзя без всяких БРУАТО ПРИВАТО,французы с РЯЗАНСКИМ лицом.
Пора от соосных винтов переходить к соосному винтовентилятору, который делает "Аэросила". Вот тогда нас никто не догонит. Никогда.
Для выполнения авиасельхозработ необходим поршневой двигатель как наиболее приёмистый по сравнению с газотурбинным. Если конструкторы с "Прогресса" посмотрят самолёт Копейкина , который заменил двигатель М601 на поршневой отечественный двигатель М-14 на крыле от Л-410, то вариант "Рысачка" с М-14 будет отвечать политике импортозамещения.
Врать не хорошо. Никто никого не заставлял. И ничем не угрожали. Подписи ставят по собственному желанию.
я работаю на прогрессе и знаю какой там беспредел. вот только сегодня 20.02.18 г. приходили во все цеха и заставляли подписать бумагу в поддержку Кирилина. кто отказывался грозили сокращением или лишением премии. В заводе одни коррупционеры начиная с мастера и выше. как захотят так и зарплату закроют. блатным много не блатным кукиш!!!! а вы говорите что деньги начальство тырит. ВАГОНАМИ!!!!! Кидайте тапками. я сказал не всю правду.