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Машиностроение Экономика и бизнес

В регионе сертифицирована модификация дрона для доставки

САМАРА. 27 ЯНВАРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Модификация дрона S-80 для доставки сертифицирована в рамках экспериментального правового режима в Самарской области.

Фото: предоставлено пресс-службой "Транспорт будущего"

Транспорт Будущего получил акт годности к эксплуатации на дрон S-80 "Доставщик". Это значит, что беспилотник может совершать полеты в городе в рамках ЭПР и выполнять эксперименты по доставке потребительских товаров.

Компания планирует в ближайшее время запустить эксперимент по доставке продуктов дронами в Тольятти. Проект предполагает доставку товаров от распределительного центра торговой сети до постамата или даркстора. Ключевыми преимуществами дронов в логистике в компании называют скорость доставки при широком ассортименте (более 20 тыс. типов товаров) и экологичность.

"Получение акта годности к эксплуатации - для нас достаточно большой шаг в направлении практического применения дронов. Рынок доставки дронами огромен, мы можем предложить быструю (до часа) доставку любых товаров в шаговой доступности - человеку не придется ехать в гипермаркет за городом или часами ждать курьера, - говорит Юрий Козаренко, генеральный директор Транспорта Будущего. - К 2030 г. планируем выпустить 4000 доставщиков".

Машиностроение №1

Гид потребителя

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