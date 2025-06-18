Тренер Александр Полинкевич покидает БК "Самара"

Тренер Александр Полинкевич по истечении срока действия контракта покидает БК "Самара".
Тренерскую карьеру он начал в 2011 г. в детских командах самарского клуба. А в 2012 г. перешел на работу в мужскую команду "Самара". И вся ее новейшая история во многом связана и с именем Полинкевича, который в роли ассистента главного тренера помогал ей адаптироваться на профессиональном уровне, дважды побеждал с ней в Суперлиге и дважды брал Кубок России.
В 2022 г. Полинкевич вошел в тренерский штаб команды Единой Лиги ВТБ, а год спустя возглавил нашу молодежную команду. Параллельно с ноября 2021 г. он входит в тренерский штаб мужской национальной сборной.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!