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Баскетбол Спорт

Тренер Александр Полинкевич покидает БК "Самара"

САМАРА. 18 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Тренер Александр Полинкевич по истечении срока действия контракта покидает БК "Самара".

Тренерскую карьеру он начал в 2011 г. в детских командах самарского клуба. А в 2012 г. перешел на работу в мужскую команду "Самара". И вся ее новейшая история во многом связана и с именем Полинкевича, который в роли ассистента главного тренера помогал ей адаптироваться на профессиональном уровне, дважды побеждал с ней в Суперлиге и дважды брал Кубок России.

В 2022 г. Полинкевич вошел в тренерский штаб команды Единой Лиги ВТБ, а год спустя возглавил нашу молодежную команду. Параллельно с ноября 2021 г. он входит в тренерский штаб мужской национальной сборной.


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