БК "Самара" представил тренерский штаб на сезон 2025/2026

Баскетбольный клуб "Самара" завершил формирование тренерского штаба команды Единой Лиги ВТБ, сообщает пресс-служба клуба.
Главным тренером команды останется Владислав Коновалов. В тренерский штаб войдут Игорь Грачев, Илья Локтионов и Владимир Черников. Работать с главной командой будут врач Юрий Федоров и массажист Антон Тишаков.
Последние комментарии
Что то подсказывает, что клуб будет неконкурентен. Второй Минск, который проигрывал 29 игр из 30.
почему молчанием обходится информация о "разгоне" всего 1997 года из команды. С кем потом играть будем то???
Вот кто истинные представители Самары! А Чёрные Крылья надо расформировать или продать.
Когда же этих позорников заберут куда-нибудь? Вроде, хотели продать?
Молодцы! Красные крылья так держать!