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Баскетбол Спорт

Двое баскетболистов покидают "Самару"

САМАРА. 10 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Защитник Виктор Кашин и форвард Владислав Карпов по истечении срока действия контрактов покидают "Самару".

Они присоединились к мужской команде самарского клуба в декабре прошлого года. Хотя оба имеют солидный "самарский" бэкграунд: Кашин выигрывал с нашей командой Кубок России и побеждал в Суперлиге, а Карпов четыре сезона провел в команде 3×3.

Во второй половине сезона Виктор и Владислав стали важными игроками обновленной "Самары". Кашин в последних матчах сезона исполнял роль капитана команды, а Карпов не раз помогал ей своими фирменными трехочковыми.

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