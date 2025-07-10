Двое баскетболистов покидают "Самару"

Защитник Виктор Кашин и форвард Владислав Карпов по истечении срока действия контрактов покидают "Самару".

Они присоединились к мужской команде самарского клуба в декабре прошлого года. Хотя оба имеют солидный "самарский" бэкграунд: Кашин выигрывал с нашей командой Кубок России и побеждал в Суперлиге, а Карпов четыре сезона провел в команде 3×3.

Во второй половине сезона Виктор и Владислав стали важными игроками обновленной "Самары". Кашин в последних матчах сезона исполнял роль капитана команды, а Карпов не раз помогал ей своими фирменными трехочковыми.