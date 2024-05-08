Туркомплекс в Ставропольском районе" за 3,8 млрд построит "Уральская Марка"

В правительстве Самарской области проходит процедуру согласования проект инвестиционного меморандума для реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с функцией длительного пребывания, включающий блок водной реабилитации, гидротерапии и восстановления на территории Ставропольского района". Об этом сообщили в министерстве туризма региона.

Документ будет подписан между правительством Самарской области, администрацией Ставропольского района и ООО "Уральская Марка".

По данным ИАС Seldon.Basis, организация зарегистрирована в Самаре 31 октября 2023 года. Основной вид деятельности — деятельность туристических агентств. Уставный капитал — 20 млн рублей. Управляющая компания — ООО "Первостроитель" (крупный застройщик из Свердловской области). Владелец — Виктор Иванисенко.

Напомним, что соглашение с компанией "Первостроитель" было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Сообщалось, что девелоперы намерены вложить в реализацию проекта 3,8 млрд рублей.

Оздоровительно-спортивный комплекс предполагается построить на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка. Он будет включать в себя блок водной реабилитации и гидротерапии с функцией длительного пребывания и восстановления. Здесь планируется разместить отель на 300 номеров, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, акватермальный комплекс, ресторан, детские зоны и многофункциональные площадки для занятий спортом.