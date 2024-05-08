Туркомплекс в Ставропольском районе" за 3,8 млрд построит "Уральская Марка"

В правительстве Самарской области проходит процедуру согласования проект инвестиционного меморандума для реализации инвестиционного проекта "Многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс с функцией длительного пребывания, включающий блок водной реабилитации, гидротерапии и восстановления на территории Ставропольского района". Об этом сообщили в министерстве туризма региона.
Документ будет подписан между правительством Самарской области, администрацией Ставропольского района и ООО "Уральская Марка".
По данным ИАС Seldon.Basis, организация зарегистрирована в Самаре 31 октября 2023 года. Основной вид деятельности — деятельность туристических агентств. Уставный капитал — 20 млн рублей. Управляющая компания — ООО "Первостроитель" (крупный застройщик из Свердловской области). Владелец — Виктор Иванисенко.
Напомним, что соглашение с компанией "Первостроитель" было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне 2023 года. Сообщалось, что девелоперы намерены вложить в реализацию проекта 3,8 млрд рублей.
Оздоровительно-спортивный комплекс предполагается построить на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка. Он будет включать в себя блок водной реабилитации и гидротерапии с функцией длительного пребывания и восстановления. Здесь планируется разместить отель на 300 номеров, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, акватермальный комплекс, ресторан, детские зоны и многофункциональные площадки для занятий спортом.
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Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?
ГУП СО "Гарантийный фонд поддержки предпринимательства Самарской области" закончил 2013 год с колоссальным убытком. Объем потерянных средств в Волжском социальном банке составил около 0,8 млрд рублей