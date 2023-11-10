В Самарской области построят два крупных туристических комплекса

Новые инвесторы намерены создать в регионе многофункциональный туристический комплекс круглогодичного комплекса рядом с селом Зольное и многофункциональный оздоровительно-спортивный комплекс на территории Ставропольского района.

Оба инвестиционных проекта были одобрены к реализации на заседании Совета по улучшению инвестиционного климата в Самарской области под председательством губернатора Дмитрия Азарова.

Общий объем инвестиций по этим двум проектам — около 8 млрд рублей. Планируется, что их запуск позволит создать почти 400 новых рабочих мест.

"Когда мы говорим про несколько сотен рабочих мест, заявленных инвестором, важно понимать, что в туристической сфере на каждое новое рабочее место приходится еще 6-7, созданных в смежных отраслях, — сказал врио министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов — Развитию туризма сегодня уделяется огромное внимание и на уровне региона, и на уровне страны в целом. В Самарской области есть все, чтобы стать одним из центров российского туризма: Волга, заповедники и национальные парки, уникальная по своей красоте природа, и развитая инфраструктура. Мы продолжим активно привлекать бизнес с проектами в сфере туризма, и нам есть, что предложить потенциальным инвесторам", — акцентировал он.

Круглогодичный комплекс "Стрельная Вилладж" разместится неподалеку от горы Стрельной, которая входит в национальный туристический маршрут. Предполагается, что комплекс будет включать в себя эко-отель с 45 модульными домами и развитую инфраструктуру: банный комплекс с разными видами бань и термальным бассейном, панорамный ресторан с террасой на берегу Волги, кафе-бар, мини-яхт-клуб, центр водных развлечений, детскую игровую площадку, парковую зону. Инфраструктура комплекса будет работать не только для отдыхающих в эко-отеле, но и для всех посетителей. Построить комплекс планируется за год.

Оздоровительно-спортивный комплекс в Ставропольском районе построит компания "Первостроитель", соглашение с которой было подписано на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме в июне этого года.

Проект предусматривает создание на берегу Волги рядом с протокой Нижняя Купринка многофункционального оздоровительно-спортивного комплекса и всей необходимой инфраструктуры для длительного загородного отдыха. В том числе это отель на 300 номеров, коттеджный комплекс, рестораны, центр отдыха и термальный комплекс, марина для стоянки лодок и катеров, экспо-центр, центр восстановительной медицины и водной реабилитации, спортивные объекты, лесопарковые зоны. Комплекс будет работать круглогодично. Ожидаемый срок завершения работ на первом этапе — 2026 год.

Как пояснил представитель компании-инвестора, у комплекса нет аналогов в Самарской области и во всем Приволжском федеральном округе, в нем видят большую перспективу развития туризма. По его словам, изначально предполагалось построить небольшую турбазу, но, впечатлившись местной природой, Волгой, было решено создать для региона и его жителей такой масштабный объект.

Оба проекты были одобрены участниками заседания и получат всю необходимую поддержку на каждом этапе реализации.