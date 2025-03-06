АвтоВАЗ запустил новый бренд коммерческих автомобилей SKM

АвтоВАЗ объявил о запуске нового российского бренда коммерческих автомобилей, сообщается на сайте автозавода. Под маркой SKM будут выпускаться пассажирские и цельнометаллические фургоны, а также шасси с открытой грузовой платформой.

"Коммерческие автомобили SKM займут рыночную нишу между универсалами Lada Largus и более крупными коммерческими автомобилями наиболее известной в России торговой марки. Это позволит создать полностью оригинальный продукт, отвечающий потребностям различных категорий покупателей: частных клиентов, представителей малого, среднего и крупного бизнеса", - говорится в сообщении.

Автомобили SKM будут отличаться компактными габаритами, современным техническим оснащением, а также удобством погрузки и разгрузки.

О старте производства, начале продаж и ключевых особенностях коммерческих автомобилей SKM будет объявлено дополнительно.