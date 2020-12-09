Александр Хинштейн: "Я не поддерживаю идею платных парковок в центре Самары"

Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в интервью Волга Ньюс высказался о перспективе появления в историческом центре Самары платных парковок.

"Я не поддерживаю идею платных парковок в центре города. Это прежде всего вызовет большой негатив у жителей, и я людей понимаю. Считаю, что прежде, чем платные парковки вводить, нужно создать соответствующую инфраструктуру, необходимо дать людям альтернативу, — заявил депутат. — За что будут брать деньги? За то, что кто-то придет и масляной краской нарисует какие-то линии на асфальте, уложенном на государственные деньги? Я считаю, что это неправильно, и как депутат от Самарского округа, в который входит и старый центр, я против этого".

Однако, по словам Александра Хинштейна вопрос появления платных парковок в крупных городах — это вопрос времени. Но если вести разговор о парковках в перспективе, то это должны быть муниципальные учреждения, а получаемый ими доход необходимо направить на развитие города.

Напомним, платные парковки в историческом центре Самары планируется ввести уже в 2021 году. Согласно проектным расчетам, на разных улицах парковка на час оценивается от 45 до 65 рублей.