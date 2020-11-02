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Стоимость парковки в Самаре будет повышена до 65 рублей за час

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Администрация Самары подготовила актуальный проект постановления, касающийся утверждения методики расчета и максимального размера платы за пользование парковками.

В новом документе отражен принцип регулирующего воздействия с учетом изменений времени, дорожной и экономической ситуаций. Стоимость машиноместа на платных парковках будет зависеть от коэффициента востребованности участка улично-дорожной сети, полученного в результате анализа.

Кроме фактора востребованности, на почасовую стоимость машиноместа также влияет день недели (плата предусмотрена только в будни, в выходные и нерабочие дни плата не взимается), время суток (как и в ранее принятых документах, предусмотрен "нулевой" ночной коэффициент в период с 20:00 до 08:00) и необходимость корректировки размера платы (в перспективе — в зависимости от востребованности конкретного участка как в сторону увеличения, так и в сторону уменьшения).

Все эти коэффициенты будут умножаться на базовый размер платы, который берется за стартовую основу расчета (45 руб. за 1 час). После чего рекомендовано округление полученного значения до рублей в размере, кратном пяти (по правилам математического округления).

Согласно проектным расчетам, на разных улицах парковка на час оценивается от 45 до 65 рублей.

Коэффициент востребованности: в историческом центре города на улице Максима Горького на разных ее участках коэффициент варьируется от 1,0 до 1,3. Например, расчет для парковки от улицы Комсомольской до улицы Пионерской будет вестись с применением коэффициента 1,0, а в границах улиц Красноармейской и Вилоновской — 1,3. На отрезках улицы Куйбышева — от улицы Красноармейской до улицы Шостаковича и от улицы Красноармейской до улицы Льва Толстого — исходить будут из востребованности в 1,4, а от улицы Комсомольской до улицы Льва Толстого — всего в 1,15.

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