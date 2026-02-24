52 пьяных водителя поймали в праздники в Самарской области

В течение четырех дней, с 20 по 23 февраля, сотрудники Госавтоинспекции остановили 52 нетрезвых водителя. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

Всего же во время рейдов автоинспекторы зафиксировали более 1500 различных нарушений ПДД. Так, 191 человек нарушил правила тонировки, 53 - неправильно перевозили детей, 101 - проигнорировал ремни безопасности.

Кроме того, 32 автомобилиста не пропустили пешеходов на переходах. А сами пешеходы попались на нарушениях ПДД 24 раза.