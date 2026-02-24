В аэропорту Курумоч ввели ограничения на полеты

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В ночь на вторник, 24 февраля, в Самарской области объявили опасность атаки БПЛА. В связи с этим в аэропорту Курумоч ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации.