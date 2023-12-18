Совсем не "ритуалка": суду назвали "причину" сожжения людей заживо в самарском магазине

В понедельник, 18 декабря, Самарский областной суд начал рассматривать уголовное дело о сожжении двух человек в самарском салоне, где продавали товары для погребения. Гособвинитель огласил совершенно неожиданную версию причины преступления.

Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры подожгли магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя продавщица. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний сторож. Через 10 дней он умер в больнице. Помимо этого, пожар нанес значительный материальный ущерб собственникам магазина. После случившегося правоохранители объявили в розыск 54-летнего Георгия Цицерова и 32-летнего Аршака Енгибаряна. Позже их заочно арестовали.

В августе 2023 г. Цицерова задержали, он признал причастность к поджогу. В Самарский областной суд дело ушло с двумя статьями: п. "а, д, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога").

Предполагалось, что салон могли поджечь из-за передела на рынке ритуальных услуг. Но оказалось, что в материалах следствия — совсем другие формулировки.

Как огласил в суде 18 декабря гособвинитель, в материалах дела указано, якобы Енгибарян заявил Цицерову, что в магазине на ул. Авроры, по мнению Енгибаряна, занимались производством и реализацией наркотических средств и психотропных веществ. Дальше Енгибарян предложил совершить убийство лиц, которые, опять же по мнению Енгибаряна, могли этим заниматься. Позже Енгибарян с Цицеровым прибыли ночью к магазину на ул. Авроры, 25 и разбили стекло витрины. Потом использовали горючую жидкость и подожгли здание. Потерпевшими от уничтожения имущества признали индивидуальных предпринимателей Александра Архипова и Владимира Любушкина.

Цицеров пока кратко пояснил свою позицию суду. Он говорит, что признает обвинение частично: якобы ущерб нанес, но убивать не планировал. Будет ли доказана основная версия следствия в суде — покажут дальнейшие заседания.