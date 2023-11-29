Дело о сожжении заживо в ритуальном салоне отправили в суд

Прокуратура Самарской области утвердила обвинительное заключение по делу о поджоге ритуального салона, из-за которого погибло два человека.

Напомним, ночью 18 ноября 2022 г. на ул. Авроры подожгли магазин ритуальных услуг. В пожаре погибла 31-летняя продавщица. Кроме того, тяжелые ожоги получил 61-летний сторож, который через 10 дней умер в больнице. Помимо этого, пожар нанес значительный материальный ущерб собственникам магазина.

После случившегося правоохранители объявили в розыск 54-летнего Георгия Цицерова и 32-летнего Аршака Енгибаряна. Позже их заочно арестовали.

В августе 2023 г. Цицерова задержали, он признал причастность к поджогу.

В Самарский областной суд дело ушло с двумя статьями: п. "а, д, е, ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство двух человек, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом") и ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества, совершенное путем поджога").

Интересно, что в Самарской области уже неоднократно возникали криминальные "разборки" в связи с переделом рынка ритуальных услуг. В 2023 г. из Тайланда экстрадировали Игоря Гужина. По версии следствия, из-за передела сфер влияния в ритуальном бизнесе в Самаре Гужин организовал убийство знакомого, обвинившего его в хищении денег при совместном ведении бизнеса. На стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Из-за этого по поручению Генпрокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск. Уголовное дело Гужина в 2023 г. стал снова рассматривать облсуд.

Скандальные истории связаны и с идеей строительства в регионе крематория. Недавно комиссия приняла изменения в ПЗЗ, позволяющие строить крематорий у Кривого Озера.