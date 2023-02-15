Экстрадированного из Таиланда Игоря Гужина начнут судить 6 марта

Самарский областной суд возобновит рассмотрение уголовного дела Игоря Гужина. Его экстрадировали из Таиланда.

"Заседание назначили на 6 марта", - рассказали журналисту Волга Ньюс представители облсуда.

Напомним, Гужина обвиняли в убийстве, которое связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе. По версии следствия, из-за передела сфер влияния в ритуальном бизнесе в Самаре Гужин организовал убийство знакомого, обвинившего его в хищении денег при совместном ведении бизнеса.

На стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Из-за этого по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск".

В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. Недавно было достигнуто соглашение о доставке его в Россию.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза. Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

Ранее Гужин уже представал перед судом. В процессе в качестве адвоката участвовал известный самарский юрист Дмитрий Тараборин.

"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" - прокомментировал Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.