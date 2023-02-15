Экстрадированного из Таиланда Игоря Гужина начнут судить 6 марта

Самарский областной суд возобновит рассмотрение уголовного дела Игоря Гужина. Его экстрадировали из Таиланда.
"Заседание назначили на 6 марта", - рассказали журналисту Волга Ньюс представители облсуда.
Напомним, Гужина обвиняли в убийстве, которое связано с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе. По версии следствия, из-за передела сфер влияния в ритуальном бизнесе в Самаре Гужин организовал убийство знакомого, обвинившего его в хищении денег при совместном ведении бизнеса.
На стадии судебного разбирательства Гужин скрылся. Из-за этого по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 г. его объявили в международный розыск".
В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Таиланд еще 19 июля 2021 года. Недавно было достигнуто соглашение о доставке его в Россию.
Как ранее сообщал Волга Ньюс, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза. Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог принимать сторону ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".
Ранее Гужин уже представал перед судом. В процессе в качестве адвоката участвовал известный самарский юрист Дмитрий Тараборин.
"До своего отъезда Гужин Игорь был полностью оправдан приговором Самарского областного суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей. Этот приговор в последующем был отменен. Однако Гужин ни от кого не скрывался, ибо на момент его отъезда он был оправдан и в отношении него не была избрана мера пресечения!" - прокомментировал Дмитрий Тараборин новость об экстрадиции Гужина на своей страничке в соцсети.
Последние комментарии
Садят не виновного человека, в деле разбираться не хотят! Доводят до суицида. Явные не стыковки в деле и просто высосанные из воздуха обвинение. А проходимки ищущие лёгких денег живут и радуются. Где справедливость...
Что ж так круто? Обычно убийцы получают 8 лет. Через 3 выходят.
П****ц! И этого урода не наказали. Такой отброс в следующий раз ещё несчастное животное убьёт или ребёнка изнасилует. Как эта тварь ходит на свободе?
В смысле штраф? Назначить штраф это поощрять это
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.