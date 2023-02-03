Тайланд выдаст России Игоря Гужина, которого обвинили в убийстве самарца

В Россию из Тайланда экстрадируют Игоря Гужина, обвиняемого в убийстве при переделе сфер влияния в ритуальном бизнесе. Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ.

"По версии следствия, в связи с переделом сфер влияния в ритуальном бизнесе на территории Самары Гужин организовал убийство знакомого, обвинившего его в хищении денег при совместном ведении коммерческой деятельности. Поскольку на стадии судебного разбирательства Гужин скрылся, по поручению Генеральной прокуратуры РФ 19 января 2021 он был объявлен в международный розыск", - рассказали в ведомстве.

В Генпрокуратуре уточнили, что запрос о выдаче Гужина направили в Тайланд еще 19 июля 2021 года. Сейчас Гужина доставит в Россию спецконвой.

Напомним, Игоря Гужина, а также его знакомых Андрея Маклаева и Хуснидина Нуридинова подозревали в причастности к убийству бойца Владимира Попова. Последний выступал на ринге под псевдонимом Якудза.

Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице. Сообщалось, что к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Расстрелянный мог быть на стороне ООО "Дом ангелов". А накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".