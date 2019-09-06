Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве бойца Якудзы

В четверг, 6 сентября, Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве самарского бойца смешанных единоборств Владимира Попова, выступавшего под псевдонимом Якудза. Апелляционная коллегия зачитала только резолютивную часть своего решения: приговор отменить, дело вернуть на новое рассмотрение в ином составе суда.
В Верховном суде были рассмотрены апелляционные представление, жалоба потерпевших, а также жалоба осужденного Хуснидина Нуридинова на приговор Самарского областного суда, вынесенный в декабре прошлого года. По нему на основе вердикта присяжных Нуридинов приговорен к 17 годам лишения свободы.
По словам адвоката Максима Ткача, защищавшего на этом процессе одного из оправданных подсудимых, сторонам даже не сообщили чьи жалобы удовлетворены и кому отказано в удовлетворении. Текст определения будет получен из Москвы не ранее, чем через месяц вместе с материалами уголовного дела, и только тогда можно будет узнать по каким причинам приговор отменен.
Как удалось узнать, прокурорское представление на оправдание Андрея Маклаева и Игоря Гужина было мотивировано тем, что в нарушение процессуального закона до присяжных была доведена негативная характеристика убитого.
"Никто погибшего специально не характеризовал, — считает адвокат Ткач. — Частично его портрет раскрывается предъявленным мотивом убийства, установленным стороной обвинения, — "потому что его все боялись".
Напомним, Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице.
Как было установлено в суде, к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Попов неофициально представлял интересы ООО "Дом ангелов", оказывая им силовую поддержку. Накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".
В организации убийства обвинили троих сотрудников спецкомбината, но двое были оправданы заседателями.