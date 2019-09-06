Верховный суд отменил приговор по делу об убийстве бойца Якудзы

В четверг, 6 сентября, Верховный суд РФ отменил приговор по делу об убийстве самарского бойца смешанных единоборств Владимира Попова, выступавшего под псевдонимом Якудза. Апелляционная коллегия зачитала только резолютивную часть своего решения: приговор отменить, дело вернуть на новое рассмотрение в ином составе суда.

В Верховном суде были рассмотрены апелляционные представление, жалоба потерпевших, а также жалоба осужденного Хуснидина Нуридинова на приговор Самарского областного суда, вынесенный в декабре прошлого года. По нему на основе вердикта присяжных Нуридинов приговорен к 17 годам лишения свободы.

По словам адвоката Максима Ткача, защищавшего на этом процессе одного из оправданных подсудимых, сторонам даже не сообщили чьи жалобы удовлетворены и кому отказано в удовлетворении. Текст определения будет получен из Москвы не ранее, чем через месяц вместе с материалами уголовного дела, и только тогда можно будет узнать по каким причинам приговор отменен.

Как удалось узнать, прокурорское представление на оправдание Андрея Маклаева и Игоря Гужина было мотивировано тем, что в нарушение процессуального закона до присяжных была доведена негативная характеристика убитого.

Опубликовано видео убийства борца Якудзы СУ СК по Самарской области опубликовало видео убийства борца Владимира Попова (спортивный псевдоним Якудза). На ролике видно, как киллер подходит к строению и производит несколько выстрелов, после чего убегает.

"Никто погибшего специально не характеризовал, — считает адвокат Ткач. — Частично его портрет раскрывается предъявленным мотивом убийства, установленным стороной обвинения, — "потому что его все боялись".

Напомним, Попова расстреляли у подъезда его дома 9 мая 2017 года. Через полгода он скончался в больнице.

Как было установлено в суде, к преступлению привел раздел сфер влияния на самарских кладбищах при оказании ритуальных услуг. Попов неофициально представлял интересы ООО "Дом ангелов", оказывая им силовую поддержку. Накануне покушения на территории кладбища "Рубежное" у него произошел конфликт с сотрудниками ООО "Самара Спецкомбинат ритуальных услуг".

В организации убийства обвинили троих сотрудников спецкомбината, но двое были оправданы заседателями.