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Преступления Происшествия

Розыск пострадавших: В Самаре за покушение на убийство в 2021 г. задержан подозреваемый

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Фото: СУ СК по Самарской области

По версии следствия, 10 мая 2021 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес прикладом огнестрельного оружия мужчине, с которым находился в одной компании, удар в область головы, а затем произвел в него выстрел из указанного оружия.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог, так как потерпевший смог покинуть место преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием установлено, что свидетелем незаконных действий обвиняемого был его водитель, находящийся в международном розыске по обвинению в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступный деятельности обвиняемого.

Всем, кто пострадал от действий обвиняемого, просьба обращаться по телефону дежурной службы следственного управления: 8(846) 300-7-114.

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