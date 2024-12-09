Розыск пострадавших: В Самаре за покушение на убийство в 2021 г. задержан подозреваемый

В Самаре 45-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 10 мая 2021 г. обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес прикладом огнестрельного оружия мужчине, с которым находился в одной компании, удар в область головы, а затем произвел в него выстрел из указанного оружия.

Довести свой преступный умысел, направленный на убийство, обвиняемый не смог, так как потерпевший смог покинуть место преступления.

В настоящее время в отношении обвиняемого судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следствием установлено, что свидетелем незаконных действий обвиняемого был его водитель, находящийся в международном розыске по обвинению в убийстве двух лиц, совершенном общеопасным способом.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий и оперативно — розыскных мероприятий, направленных на выявление иных эпизодов преступный деятельности обвиняемого.