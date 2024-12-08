Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в участкового в Рождествено

Сотрудники Главного управления уголовного розыска совместно с работниками УГРО ГУ МВД по Самарской области задержали подозреваемого в покушении на убийство участкового. По данным источников в правоохранительных органах, подозреваемым является Виталий М., который известен в определенных кругах как Гонзо.

По предварительной информации, Гонзо два года назад в п. Рождественно мог расстрелять из ружья на почве бытовой ссоры мужчину. Тот, как оказалось, являлся участковым полиции. Пострадавший выжил. Теперь подозреваемому грозит ответственность по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что Гонзо мог участвовать в конфликте в одном из самарских ресторанов. Тогда "посиделки" мужчин закончились стрельбой.