16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в участкового в Рождествено Самарский пенсионер потерял более 1 млн руб., занявшись "инвестициями" Пьяный водитель, задержанный в Курумоче, стал фигурантом уголовного дела Судимый тольяттинец задержан с 3,8 кг наркотиков Тольяттинец пойдет под суд за покупки с найденной на улице карты

Преступления Происшествия

Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе в участкового в Рождествено

САМАРА. 8 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сотрудники Главного управления уголовного розыска совместно с работниками УГРО ГУ МВД по Самарской области задержали подозреваемого в покушении на убийство участкового. По данным источников в правоохранительных органах, подозреваемым является Виталий М., который известен в определенных кругах как Гонзо.

По предварительной информации, Гонзо два года назад в п. Рождественно мог расстрелять из ружья на почве бытовой ссоры мужчину. Тот, как оказалось, являлся участковым полиции. Пострадавший выжил. Теперь подозреваемому грозит ответственность по уголовной статье.

Ранее сообщалось, что Гонзо мог участвовать в конфликте в одном из самарских ресторанов. Тогда "посиделки" мужчин закончились стрельбой.

Гид потребителя

Последние комментарии

comings Владимир 06 декабря 2024 13:23 Гендиректора самарской фирмы обвиняют в невыплате зарплат

Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы

Анатолий Илларионов 19 ноября 2024 08:47 В Тольятти полицейским пришлось устроить погоню за угонщиком

Угон, сопротивление полиции, порча имущества - 1 год условно, человек-то неплохой.

Андрей Куропаткин 02 августа 2024 04:55 Юного самарца будут судить за смерть несовершеннолетней подруги на сапборде

Кто же такие заголовки придумывает?

Вячеслав Гусев 13 мая 2024 02:30 "Зиговавшего" в День Победы подростка доставили в полицию

И зачем место поганить, как Стенька Разин с княжной и тишь да благодать.

Владимир Петрушин 11 мая 2024 10:01 Самарец по совету мошенника инвестировал миллион рублей в никуда

Дурак он и в Африке дурак... 😁😁😁

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5