Золото на Кубке мира по спортивному метанию ножа завоевали самарские спортсмены

Спортсмены из Самарской области достойно представили регион и страну на Кубке мира по спортивному метанию ножа, который прошел в столице Республики Бурятия. В составе сборной России выступали многократный чемпион мира, Европы и России Михаил Седышев, трехкратный чемпион страны и обладатель зафиксированного рекорда России Владимир Брагин и заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Самарской области Максим Меделяев.
В соревнованиях, собравших участников из 16 стран мира, Максим Меделяев завоевал золотую и две серебряные медали. Его коллеги по команде из Самарской области также показали высокие результаты: Владимир Брагин привез домой четыре золота, серебро и бронзу, а Михаил Седышев стал бронзовым призером.
"Конечно, я ехал сюда бороться за медали, но в итоге увожу с собой гораздо больше — эмоции, опыт и воспоминания, которые точно останутся надолго. Для меня большая честь быть в одной команде с такими титулованными спортсменами, как Владимир и Михаил", — поделился впечатлениями Максим.
"И общий итог просто впечатляющий: сборная России заняла первое место и завоевала Кубок мира! Это результат упорного труда, высочайшей дисциплины и выдержки. Гордимся нашими чемпионами и их тренером Андреем Яковлевым. Так держать!", — поздравил спортсменов в своем канале MAX губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Последние комментарии
Крылья обанкротятся, не за кого станет болеть. Акрон родным станет.
Хотела оставить свое мнение о комплексе. Действительно, очень достойное заведение, хожу больше полугода в бассейн и на аквааэробику, всё очень нравится. Помещение чистое, ухоженное и вода очень комфортная для плавания. Искренне советую)
Довелось видеть Огородникова лично, в самарском клубе который он возглавляет с 2022 года. Не спорю, как бодибилдер он очень хорош даже в его теперешнем возрасте, мускулатура превосходная. Но как руководитель очень груб с клиентам - неудивительно что у клуба доходы только падают согласно публичной отчетности.
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.