Стало известно, за что задержали главу Куйбышевского района Самары

Главу Куйбышевского района Самары и медиков подозревают в коррупции. Об этом рассказали в СУ СКР по Самарской области.
Напомним, сегодня появились данные, что задержан глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев. В мэрии Самары, комментируя ситуацию, заявили, что "официальную информацию о причинах временного отсутствия Пугачева А.В. можно запросить в следственных органах". При этом с 1 октября назначен временно исполняющий обязанности главы района. Им стал Владимир Чванов, первый заместитель главы администрации Куйбышевского района.
Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, Богатовский межрайонный следственный отде возбудил уголовное дело в отношении главы района и сотрудников медучреждения. Их подозревают в даче взятки и получении взятки, соответственно.
"По версии следствия, в 2025 году глава района передал медицинским работникам, действующим группой лиц по предварительному сговору, 59 тысяч рублей в качестве взятки за выдачу и продление листков нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало", - уточнили в Следственном комитете.
Последние комментарии
Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
По словам брата Ильи, дело не возбуждено и показания не отбирали у его брата.брат был в коме до 25.05, начал говорить 27.05. Сегодня 28.05...Брат Ильи видимо очень высокого мнения о способностях сотрудников полиции отбирать объяснения))))интересно так же откуда ему будет известно о возбуждении дела или его не возбуждении. Информацию больничка 100% передала в органы
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
Опять коммуналка!Когда же покончат с этой бедой.Сосед совсем ни при чём и не должен был умереть из-за пьяниц
Давно пора избавляться от коммуналок в городе,это даже стыдно в наше время.Сколько ссор,драк,убийств и заражений от этого,как правило это ещё и ветхий жил.фонд.Никакой капремонт,который на деле косметический в основном,не поможет оздоровить быт несчастных людей,живущих в коммуналках