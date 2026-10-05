Стало известно, за что задержали главу Куйбышевского района Самары

Главу Куйбышевского района Самары и медиков подозревают в коррупции. Об этом рассказали в СУ СКР по Самарской области.

Напомним, сегодня появились данные, что задержан глава администрации Куйбышевского района Самары Алексей Пугачев. В мэрии Самары, комментируя ситуацию, заявили, что "официальную информацию о причинах временного отсутствия Пугачева А.В. можно запросить в следственных органах". При этом с 1 октября назначен временно исполняющий обязанности главы района. Им стал Владимир Чванов, первый заместитель главы администрации Куйбышевского района.

Как уточнили в СУ СКР по Самарской области, Богатовский межрайонный следственный отде возбудил уголовное дело в отношении главы района и сотрудников медучреждения. Их подозревают в даче взятки и получении взятки, соответственно.

"По версии следствия, в 2025 году глава района передал медицинским работникам, действующим группой лиц по предварительному сговору, 59 тысяч рублей в качестве взятки за выдачу и продление листков нетрудоспособности, содержащих ложные сведения о наличии у фигуранта заболевания, которое фактически отсутствовало", - уточнили в Следственном комитете.