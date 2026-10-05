16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Павлу Селезневу отказали в прекращении заочного ареста С главой Куйбышевского района Самары работают правоохранители Минус 1 млн рублей: селянин из Приволжского района планировал купить авто и нарвался на мошенников Самарская полиция поймала серийных воришек из Уфы, промышлявших кражей электротоваров Сызранец попал под уголовное дело за выращивание и хранение марихуаны

Происшествия

С главой Куйбышевского района Самары работают правоохранители

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 194
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В понедельник, 5 октября, появилась неофициальная информация о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева.

В мэрии Самары, комментируя ситуацию заявили, что "официальную информацию о причинах временного отсутствия Пугачева А.В. можно запросить в следственных органах".

При этом с 1 октября назначен временно исполняющий обязанности главы района. Им стал Владимир  Чванов - первый заместитель главы администрации Куйбышевского района.

Напомним, Алексей Пугачев был назначен главой района в декабре 2025 года. До этого его карьера была связана с Самарским районом. С 2014 по 2018 гг. он работал в администрации Самарского района, где прошел путь от главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству до начальника отдела муниципального контроля. С 2018 по 2022 гг. возглавлял МБУ "Самарское", а в 2020 г. был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары.

Гид потребителя

Последние комментарии

Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

Ксения Штефан 03 сентября 2026 19:34 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

_ Муха 13 августа 2026 10:40 В Жигулевске Toyota RAV4 сбила ребенка на электросамокате

Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов

Александр Ч 28 июля 2026 15:10 В Самарской области фирма три года судилась с многодетной семьей из-за лошадей на поле

Позор фирме Биотон

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1