С главой Куйбышевского района Самары работают правоохранители

В понедельник, 5 октября, появилась неофициальная информация о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева.
В мэрии Самары, комментируя ситуацию заявили, что "официальную информацию о причинах временного отсутствия Пугачева А.В. можно запросить в следственных органах".
При этом с 1 октября назначен временно исполняющий обязанности главы района. Им стал Владимир Чванов - первый заместитель главы администрации Куйбышевского района.
Напомним, Алексей Пугачев был назначен главой района в декабре 2025 года. До этого его карьера была связана с Самарским районом. С 2014 по 2018 гг. он работал в администрации Самарского района, где прошел путь от главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству до начальника отдела муниципального контроля. С 2018 по 2022 гг. возглавлял МБУ "Самарское", а в 2020 г. был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары.
Последние комментарии
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Я был там, парень ехал не один, а двоём с другом. Пассажир отделался ушибами ноги. Также хочу подметить что их не было видно вовсе, так как на самокате небыло ни фары, ни светоотражающий элементов
Позор фирме Биотон