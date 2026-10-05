С главой Куйбышевского района Самары работают правоохранители

В понедельник, 5 октября, появилась неофициальная информация о задержании главы Куйбышевского района Самары Алексея Пугачева.

В мэрии Самары, комментируя ситуацию заявили, что "официальную информацию о причинах временного отсутствия Пугачева А.В. можно запросить в следственных органах".

При этом с 1 октября назначен временно исполняющий обязанности главы района. Им стал Владимир Чванов - первый заместитель главы администрации Куйбышевского района.

Напомним, Алексей Пугачев был назначен главой района в декабре 2025 года. До этого его карьера была связана с Самарским районом. С 2014 по 2018 гг. он работал в администрации Самарского района, где прошел путь от главного специалиста отдела по ЖКХ и благоустройству до начальника отдела муниципального контроля. С 2018 по 2022 гг. возглавлял МБУ "Самарское", а в 2020 г. был избран депутатом Совета депутатов Самарского внутригородского района города Самары.