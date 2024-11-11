Руководителем управления информации и аналитики мэрии Самары стала Анастасия Говорова

Управление информации и аналитики администрации Самары возглавила Анастасия Говорова. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.

Известно, что с 2019 г. Анастасия Говорова возглавляла департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска (Нижегородская область). В период назначения на эту должность местные СМИ сообщали, что она перешла на работу в Дзержинск с поста замначальника управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации Иркутска.

В октябре 2024 г. стало известно, что первым заместителем главы Самары стал бывший мэр Дзержинска Иван Носков. Сейчас он временно исполняет обязанности главы Самары, пока Елена Лапушкина находится в отпуске.

Занимавшая ранее должность главы управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова становится советником главы Самары. Елена Рыжкова сама подтвердила эту информацию журналисту Волга Ньюс.