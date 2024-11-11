Руководителем управления информации и аналитики мэрии Самары стала Анастасия Говорова

Управление информации и аналитики администрации Самары возглавила Анастасия Говорова. Информация об этом размещена на сайте горадминистрации.
Известно, что с 2019 г. Анастасия Говорова возглавляла департамент информационной политики и взаимодействия со СМИ администрации Дзержинска (Нижегородская область). В период назначения на эту должность местные СМИ сообщали, что она перешла на работу в Дзержинск с поста замначальника управления по информационной политике, связям со СМИ и общественностью администрации Иркутска.
В октябре 2024 г. стало известно, что первым заместителем главы Самары стал бывший мэр Дзержинска Иван Носков. Сейчас он временно исполняет обязанности главы Самары, пока Елена Лапушкина находится в отпуске.
Занимавшая ранее должность главы управления информации и аналитики администрации Самары Елена Рыжкова становится советником главы Самары. Елена Рыжкова сама подтвердила эту информацию журналисту Волга Ньюс.
Последние комментарии
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
У нас только чиновники работают, а остальные дурака валяют. Хоть бы не писали. Умней бы выглядили.
Ну и дела. Жаль (нет)
Какой планетарий?! Это сейчас так необходимо?! Постройте лучше бумажный завод или производство товаров для быта! Обновите аграрные комплексы региона дня поставки продуктов питания. Это и рабочие места , и прибыль и удешевление самих товаров.