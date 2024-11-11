В мэрии Самары не смогли назвать дату выхода мэра из отпуска

Судьба и карьерные перспективы действующей главы Самары Елены Лапушкиной пока остаются тайной. В понедельник, 11 ноября, в пресс-службе администрации Самары заявили, что Елена Лапушкина еще в отпуске. На вопрос о том, когда закончится отпуск главы города, в пресс-службе ответили, что "не располагают такой информацией". Ранее неофициально сообщалось, что отпуск должен закончиться в начале ноября.

Интересно, что 15 октября Совет губдумы рекомендовал Елену Лапушкину на пост Уполномоченного по правам человека в Самарской области. Вопрос назначения присутствовал в повестке заседания губдумы 22 октября, но был исключен.

По данным источников портала "Волга Ньюс", вопрос не рассматривался, так как кандидатура на тот момент не была согласована федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой. Меж тем, у Ольги Гальцовой, занимавшей пост омбудсмена, полномочия истекали 28 октября. Она в этой должности находилась два срока и в третий раз, согласно закону, занять пост не может.

Сейчас временно исполняющим обязанности главы Самары является прибывший из Нижегородской области Иван Носков. В минувшие выходные, например, он рассказал, что прокатился на велосипеде в Загородном парке, полюбовался его красотами и даже встретил белочку, которая не боится людей.