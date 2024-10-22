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Законотворчество Власть и политика

В губдуме не стали рассматривать вопрос о назначении Елены Лапушкиной омбудсменом

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в Самарской области исключен из повестки заседания губернской думы, проходящего 22 октября.

Напомним, 15 октября Совет губдумы рекомендовал на пост омбудсмена бывшего мэра Самары Елену Лапушкину. Вопрос назначения был в повестке сегодняшнего заседания думы, однако сейчас он в ней не значится.

По данным источников портала "Волга Ньюс", вопрос не рассматривался так как кандидатура пока не согласована федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.

У Ольги Гальцовой, занимающей пост омбудсмена, полномочия истекают 28 октября. Она в этой должности находится два срока и в третий раз по закону занять его не может.

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