В губдуме не стали рассматривать вопрос о назначении Елены Лапушкиной омбудсменом

Вопрос о назначении нового уполномоченного по правам человека в Самарской области исключен из повестки заседания губернской думы, проходящего 22 октября.
Напомним, 15 октября Совет губдумы рекомендовал на пост омбудсмена бывшего мэра Самары Елену Лапушкину. Вопрос назначения был в повестке сегодняшнего заседания думы, однако сейчас он в ней не значится.
По данным источников портала "Волга Ньюс", вопрос не рассматривался так как кандидатура пока не согласована федеральным уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой.
У Ольги Гальцовой, занимающей пост омбудсмена, полномочия истекают 28 октября. Она в этой должности находится два срока и в третий раз по закону занять его не может.
Последние комментарии
И чо председателя садоводства уволят ? Кого за место него назначат ?
Да кто бы сомневался, что наши депутаты пойдут против народа. ЕР никогда не выражала интересов народа, как и сейчас.Опросы показали, что подавляющее число против кьюар -кодов, и не стремится в цифровое рабство, которое нам готовят власти. Ну что же, нас не услышали, придется саботировать закон, выходить на улицу.
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.