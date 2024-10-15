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Власть и политика

Главу Самары Елену Лапушкину выдвинули на пост омбудсмена

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Совет Думы решил внести на рассмотрение Самарской губернской думы вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Самарской области после согласования кандидатуры с Уполномоченным по правам человека в РФ. Пока будущий омбудсмен занимает должность главы Самары, но сейчас находится в отпуске.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

По данным источников Волга Ньюс в губернской думе, все документы уже поступили в законодательный орган власти. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Самарской губернской думы.

Должность уполномоченного по правам человека в Самарской области занимает Ольга Гальцова. Но одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков подряд. О будущем Ольги Гальцовой пока не сообщалось. Но, например, занимавшая до нее пост омбудсмена Ирина Скупова получала пост советника губернатора.

Ольга Гальцова занимается работой с обращениями граждан, особое внимание уделяет интересам участников СВО.

На пост главы Самары прочат Ивана Носкова. Сейчас он исполняет обязанности градоначальника и совсем недавно прибыл из Нижегородской области.

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