Главу Самары Елену Лапушкину выдвинули на пост омбудсмена

Совет Думы решил внести на рассмотрение Самарской губернской думы вопрос о назначении на должность Уполномоченного по правам человека в Самарской области после согласования кандидатуры с Уполномоченным по правам человека в РФ. Пока будущий омбудсмен занимает должность главы Самары, но сейчас находится в отпуске.
По данным источников Волга Ньюс в губернской думе, все документы уже поступили в законодательный орган власти. Этот вопрос будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний Самарской губернской думы.
Должность уполномоченного по правам человека в Самарской области занимает Ольга Гальцова. Но одно и то же лицо может занимать этот пост не более двух сроков подряд. О будущем Ольги Гальцовой пока не сообщалось. Но, например, занимавшая до нее пост омбудсмена Ирина Скупова получала пост советника губернатора.
Ольга Гальцова занимается работой с обращениями граждан, особое внимание уделяет интересам участников СВО.
На пост главы Самары прочат Ивана Носкова. Сейчас он исполняет обязанности градоначальника и совсем недавно прибыл из Нижегородской области.
Последние комментарии
Рудаков вполне сможет потянуть мэра
Не в свои сани не садись. Еще бы работал.
Предлагаю сделать Азарова почетным гражданином за выдающийся вклад в развитие Самары и области и сделать пожизненным сенатором с передачей этого права по наследству с выплатой ежемесячногр вознаграждения за великие труды. Столько сделал, что и неназовешь ни сразу, ни потом.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит
Добрый день! Все конечно как бы решается, но почему от остановки Дом природы и конечной кольца Комсомольского района, по четной стороне, стоят бесконечные ларки, от них грязь и не убирается нечего, то ли остановка общественного транспотра или мусорка