Самарский омбудсмен предложила обеспечить вклады участников СВО и членов их семей госзащитой

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова выступила с инициативой обеспечить вклады участников СВО и членов их семей 100%-ной государственной защитой независимо от размера вклада. Предложение направлено на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы.
Инициатива появилась как следствие роста экономических преступлений, потерпевшими в которых, в том числе, выступают родственники участников СВО, включая раненых бойцов и погибших героев. Так, федеральную огласку получили факты хищения 7 млн рублей у женщины в Бурятии, 11 млн рублей у родителей погибшего военнослужащего в Пермском крае.
Государственная поддержка членов семей участников СВО в качестве одного из элементов предполагает выплату денежных средств в качестве компенсации за потерю близкого родственника либо утрату его здоровья.
"Необходимо учитывать, что жизненная ситуация, в том числе — психоэмоциональное состояние раненых и родственников погибших бойцов, такова, что помимо того, что преступники пользуются этим и похищают у них средства данных выплат, этой категории граждан существенно сложнее выработать меры по защите этих денежных средств, — пояснили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области. — Учитывая эти обстоятельства, самым надежным способом защиты выплаченных денежных средств, особенно, в первое, самое сложное для людей время, представляется их размещение в кредитных организациях".
При этом размеры компенсаций превышают установленный положениями ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ" общий размер возмещения по вкладам в одном банке, равный 1 400 000 рублей.
По мнению Уполномоченного по правам человека, в таких случаях государственной защитой должны покрываться все произведенные государством выплаты.
Закон уже определил возможность возникновения прав вкладчиков — физических лиц на получение страхового возмещения в повышенном размере в особых обстоятельствах, однако и при них есть верхний предел выплаты в повышенном размере — 10 млн. рублей.
Для предоставления такой категории граждан дополнительных гарантий сохранности денежных средств, выплаченных в связи с ранением (гибелью) участника СВО, Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратилась в Самарскую губернскую думу с предложением рассмотреть возможность обращения в Государственную думу с законодательной инициативой о внесении изменений в ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" в части предусмотрения в законе размера возмещения по вкладу (вкладам) в банке (банках), совершенных участниками СВО и их родственниками — получателями соответствующих выплат в размере 100 процентов суммы, равной сумме произведенной выплаты, а также начисленных на данный вклад процентов.
Последние комментарии
Ой, про эту "безопасность", слышали-знаем. Учитывая расстояние до ЖК, можно однозначно сказать что никаких прилётов невозможно. Так что тут всё предельно просто, застройщик пытается захватить землю. У нас в Москве так же захватили стрельбище Динамо.
И не надо манипулировать отношением к СВО. У нас живут люди, не понаслышке знающие, что такое боевые действия. И сейчас военные пенсионеры, их семьи, жильцы квартала "Звёздный" собирают деньги, вяжут теплые вещи, льют окопные свечи, помогают, как могут нашими солдатам на передовой.
Директор МССК говорит:"ЖК "Звездный" на момент возведения МССК (2017-18гг)уже начал строиться и заселяться, за эти годы строительство разрослось и будет продолжаться дальше." Это не совсем так. Я и жильцы 1-ой очереди квартала "Звёздный" заселились сюда в 2009 году. Никаким полигоном тут не пахло. И прилетов пуль не было. Пусть правоохранители разбираются и наведут порядок. Нам нужно одно - полная безопасность.
Чистейшей воды провокация!!! Пули физически до посёлка не могут долететь. Это кто-то стреляет специально из рядом находящегося леса, либо инсценируют прилёты пуль!!! Борьба за землю обретает ухищрённые методы. Ищите настоящих стрелков и подключите профессионалов- следователей!!!
В первую очередь ищи кому выгодно: одно дело, если для дальнейшей продажи и застройки земли, и совсем другое: если хотят сорвать подготовку воинов для защиты границ Родины. Тут нужно очень тщательно проверить. Недеформированные пули, не подходящие по размеру отверстию, направление выстрела… Общественники вовсю кричат, а результатов экспертиз нет, хотя нарезное оружие отстреливается и пулю, так хорошо сохранившуюся можно проследить.