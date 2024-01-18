Самарский омбудсмен предложила обеспечить вклады участников СВО и членов их семей госзащитой

Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова выступила с инициативой обеспечить вклады участников СВО и членов их семей 100%-ной государственной защитой независимо от размера вклада. Предложение направлено на рассмотрение депутатам Самарской губернской думы.

Инициатива появилась как следствие роста экономических преступлений, потерпевшими в которых, в том числе, выступают родственники участников СВО, включая раненых бойцов и погибших героев. Так, федеральную огласку получили факты хищения 7 млн рублей у женщины в Бурятии, 11 млн рублей у родителей погибшего военнослужащего в Пермском крае.

Государственная поддержка членов семей участников СВО в качестве одного из элементов предполагает выплату денежных средств в качестве компенсации за потерю близкого родственника либо утрату его здоровья.

"Необходимо учитывать, что жизненная ситуация, в том числе — психоэмоциональное состояние раненых и родственников погибших бойцов, такова, что помимо того, что преступники пользуются этим и похищают у них средства данных выплат, этой категории граждан существенно сложнее выработать меры по защите этих денежных средств, — пояснили в аппарате Уполномоченного по правам человека в Самарской области. — Учитывая эти обстоятельства, самым надежным способом защиты выплаченных денежных средств, особенно, в первое, самое сложное для людей время, представляется их размещение в кредитных организациях".

При этом размеры компенсаций превышают установленный положениями ФЗ "О страховании вкладов в банках РФ" общий размер возмещения по вкладам в одном банке, равный 1 400 000 рублей.

По мнению Уполномоченного по правам человека, в таких случаях государственной защитой должны покрываться все произведенные государством выплаты.

Закон уже определил возможность возникновения прав вкладчиков — физических лиц на получение страхового возмещения в повышенном размере в особых обстоятельствах, однако и при них есть верхний предел выплаты в повышенном размере — 10 млн. рублей.

Для предоставления такой категории граждан дополнительных гарантий сохранности денежных средств, выплаченных в связи с ранением (гибелью) участника СВО, Уполномоченный по правам человека в Самарской области обратилась в Самарскую губернскую думу с предложением рассмотреть возможность обращения в Государственную думу с законодательной инициативой о внесении изменений в ФЗ "О страховании вкладов в банках Российской Федерации" в части предусмотрения в законе размера возмещения по вкладу (вкладам) в банке (банках), совершенных участниками СВО и их родственниками — получателями соответствующих выплат в размере 100 процентов суммы, равной сумме произведенной выплаты, а также начисленных на данный вклад процентов.