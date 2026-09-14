За четыре года в России модернизировали 910 объектов водоснабжения

В России ведется активная работа по обновлению систем водоснабжения. По словам заместителя председателя правительства Марата Хуснуллина, с 2022 года при финансовой поддержке государства, включая ресурсы Фонда национального благосостояния, федеральные субсидии и специальные кредитные механизмы, удалось построить и обновить 910 объектов. Параллельно с этим проложено почти 3000 километров новых инженерных сетей. Ключевым оператором, курирующим данные проекты на федеральном уровне, является Фонд развития территорий.

Вице-премьер подчеркнул, что модернизация систем водоснабжения служит одной из основ качества жизни людей. По его словам, от надежности и бесперебойности подачи чистой воды в дома, больницы, школы, детские сады и на предприятия напрямую зависят здоровье граждан, комфорт проживания и устойчивая работа всей социальной и экономической инфраструктуры, особенно в осенне-зимний период. Марат Хуснуллин также отметил, что устаревшие сети несут в себе высокие риски аварийности и потери ресурсов для потребителей, именно поэтому вопрос находится на постоянном контроле и еженедельно обсуждается с губернаторами и отраслевыми ведомствами на заседаниях штаба Правительственной комиссии по региональному развитию.

"Работа ведется комплексно, в том числе утверждены эффективные инструменты федеральной поддержки регионов. Так, с 2022 года при участии ФРТ было модернизировано 910 объектов, включая около 3 тыс. км сетей. Это обеспечивает стабильное водоснабжение для миллионов людей, снижение аварийности на объектах и формирование условий для дальнейшего развития территорий", - заявил Марат Хуснуллин. Он добавил, что работа по модернизации продолжается, и в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни" предстоит повысить качество коммунальных услуг для 20 миллионов россиян к 2030 году.

Общая работа по модернизации жилищно-коммунального хозяйства страны проводится под кураторством Минстроя России. Генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин сообщил, что специалисты фонда регулярно ведут мониторинг реализации проектов в регионах.

"Работы в этой сфере в приоритете, так как подача воды - это то, без чего невозможны ни ежедневный быт, ни комфортная жизнь. Например, только с помощью инфраструктурных кредитов по всей России завершено 128 объектов и мероприятий, включая 656,8 км сетей", - отметил Василий Купызин.

Он уточнил, что лидерами по количеству введенных в эксплуатацию объектов стали Астраханская область (28 объектов), Чеченская Республика (18) и Республика Башкортостан (14). По протяженности обновленных сетей в состав лидеров вошли Чеченская Республика (249 км), Республика Северная Осетия - Алания (113,1 км) и Омская область (48 км).

Мероприятия национального проекта "Инфраструктура для жизни" синхронизированы с Народной программой, что обеспечивает дополнительный общественный контроль и адресность в решении насущных проблем граждан.